Fico lädt Selenskyj im Gasstreit zu Gespräch ein

Ficos Büro veröffentlichte am Montag einen offenen Brief an Selenskyj, in dem ein Treffen in der Slowakei nahe der ukrainischen Grenze vorgeschlagen wurde. „OK, komm‘ dann am Freitag nach Kiew“, reagierte Selenskyj mit einer Gegeneinladung auf der Plattform X. Diese verfasste er auf Englisch.