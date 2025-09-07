Mit einem Feuerwehrauto neue Hoffnung spenden

„Wir freuen uns, dass unser Fahrzeug weiter einer sinnvollen Verwendung zugeführt wird“, versichert der rührige Kommandant Michael Holm. Der Erlös fließt direkt in die Modernisierung des Fuhrparks der FF Franzen – ein Anliegen, das der Gemeinde sehr wichtig ist.

Unterstützende Spenden mit dem Kennwort „TLF3000“ bitte an: Griechische Welle Austria, Erste Bank, IBAN: AT74 2011 1837 8508 2000