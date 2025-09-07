Vorteilswelt
Happy Birthday!

Bussi! Lewandowski feiert den 37er seiner „Liebe"

Fußball International
07.09.2025 11:20
Anna Lewandowska ist 37 Jahre jung. Ehemann Robert gratuliert.
Anna Lewandowska ist 37 Jahre jung. Ehemann Robert gratuliert.(Bild: Instagram.com/annalewandowska)

„Happy Birthday, meine Liebe“, schreibt Robert Lewandowski und garniert seine Zeilen mit einem herzhaften Kuss-Foto. Kein Wunder, seine Frau feiert heute den 37. Geburtstag.

Er wünsche ihr ein weiteres Jahr voller wahr werdender Träume, schreibt Lewandowski auf Instagram. Dazu gibt‘s zwei Fotos mit seiner Frau – einmal beim Busseln, einmal beim lächelnden Posen.

Lewandowski staunt
Auch auf Annas eigenen Account spielt Ehemann Robert eine zentrale Rolle. Auf dem jüngsten Posting scheint Anna regelrecht zu tanzen, und zwar unter zwei Luftballonen, die zusammen die Zahl 37 ergeben. Daneben sitzt Lewandowski und staunt – offenbar ob der Schönheit seiner Frau.

Viel Zeit zum wirklichen Feiern werden sie zu zweit nicht haben. Lewandowski weilt bei der polnischen Nationalmannschaft. Am Abend geht‘s heute in der WM-Qualifikation gegen Finnland. Gegen die Niederlande am Freitag hatte der Routinier sein Comeback im Nationalteam gefeiert – und immerhin ein 1:1 gefeiert.

(Bild: EXPA/ Newspix/ Marcin Karczewski)

Das wird auch Geburtstagskind Anna freuen.

