Bussi! Lewandowski feiert den 37er seiner „Liebe“

Viel Zeit zum wirklichen Feiern werden sie zu zweit nicht haben. Lewandowski weilt bei der polnischen Nationalmannschaft. Am Abend geht‘s heute in der WM-Qualifikation gegen Finnland. Gegen die Niederlande am Freitag hatte der Routinier sein Comeback im Nationalteam gefeiert – und immerhin ein 1:1 gefeiert.