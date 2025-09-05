Tracht und Kernöl: Womit das Aufsteirern punktet

In knapp zwei Wochen ist es wieder so weit: Nach der Schlechtwetterpause im Vorjahr wird Graz beim Aufsteirern wieder zum größten Dorfplatz Österreichs. Worauf freuen sich die Steirer am meisten? Wir haben uns auf der Straße umgehört.
Bei vielen ist die Vorfreude schon groß, die Vorbereitungen für das Aufsteirern-Festival laufen bereits auf Hochtouren: Passen Dirndl und Lederhose oder muss noch ein Abstecher im Trachtengeschäft eingeplant werden? Wie sind die Wetteraussichten? Und wo gibt’s den besten Schilcher?
Die „Krone“-Redakteurinnen Michaela Holzinger und Fanny Gasser haben sich in der steirischen Landeshauptstadt umgehört und die Vorfreude auf das Volkskulturfestival eingefangen.
Für mich gehören kulinarische Köstlichkeiten, kulturelle Darstellung und Spaß dazu. Gerade mit den Kindern ist es lustig, sich die Lederhose anzuziehen.
Georg, 44
Wir waren schon mit der Oma beim Aufsteirern. Wir freuen uns schon auf das Beisammensein mit der Familie und dass wir gemeinsam Spaß haben.
Philipp, 8, und Karl, 10
Gute Laune, die steirische Kleidung und der Brauch – das Kernöl, die Brezen, das Schuhplattln – gehören dazu. Ich freue mich riesig auf das heurige Aufsteirern.
Charly Temmel, 69
Ein gescheiter Schilcher-Sturm und eine echte Tracht dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Wir freuen uns schon das ganze Jahr aufs Aufsteirern.
Evelyn, 50
Dirndl und Tracht gehören für mich definitiv zum Aufsteirern. Ich freu mich schon sehr, denn das ist das einzige größere Event in Graz.
Kathi, 26
Herzlichkeit, Musik und einfach das Gemeinsame dürfen für mich beim Aufsteirern nicht fehlen. Ich freue mich, dass mir mein Dirndl noch passt.
Theresia, 80
In erster Linie gehören natürlich die gute Laune, das schöne Wetter, die Liebe zur Tracht und die vielen schönen Dirndl und Lederhosen dazu.
Carina, 38
Fazit: Tracht, Essen und Beisammensein wecken die meiste Vorfreude. Ganz Graz ist bereit für das Festival am 13. und 14. September 2025.
