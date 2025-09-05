Vorteilswelt
„Krone“-Umfrage

Tracht und Kernöl: Womit das Aufsteirern punktet

Steiermark
05.09.2025 11:00
Die „Krone“-Redakteurinnen Michaela Holzinger (links) und Fanny Gasser
Die „Krone“-Redakteurinnen Michaela Holzinger (links) und Fanny Gasser(Bild: Jauschowetz Christian)

In knapp zwei Wochen ist es wieder so weit: Nach der Schlechtwetterpause im Vorjahr wird Graz beim Aufsteirern wieder zum größten Dorfplatz Österreichs. Worauf freuen sich die Steirer am meisten? Wir haben uns auf der Straße umgehört.

0 Kommentare

Bei vielen ist die Vorfreude schon groß, die Vorbereitungen für das Aufsteirern-Festival laufen bereits auf Hochtouren: Passen Dirndl und Lederhose oder muss noch ein Abstecher im Trachtengeschäft eingeplant werden? Wie sind die Wetteraussichten? Und wo gibt’s den besten Schilcher?

Die „Krone“-Redakteurinnen Michaela Holzinger und Fanny Gasser haben sich in der steirischen Landeshauptstadt umgehört und die Vorfreude auf das Volkskulturfestival eingefangen.

Für mich gehören kulinarische Köstlichkeiten, kulturelle Darstellung und Spaß dazu. Gerade mit den Kindern ist es lustig, sich die Lederhose anzuziehen.

Georg, 44

Bild: Jauschowetz Christian

Wir waren schon mit der Oma beim Aufsteirern. Wir freuen uns schon auf das Beisammensein mit der Familie und dass wir gemeinsam Spaß haben.

Philipp, 8, und Karl, 10

Bild: Jauschowetz Christian

Gute Laune, die steirische Kleidung und der Brauch – das Kernöl, die Brezen, das Schuhplattln – gehören dazu. Ich freue mich riesig auf das heurige Aufsteirern.

Charly Temmel, 69

Bild: Jauschowetz Christian

Ein gescheiter Schilcher-Sturm und eine echte Tracht dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Wir freuen uns schon das ganze Jahr aufs Aufsteirern.

Evelyn, 50

Bild: Jauschowetz Christian

Dirndl und Tracht gehören für mich definitiv zum Aufsteirern. Ich freu mich schon sehr, denn das ist das einzige größere Event in Graz.

Kathi, 26

Bild: Jauschowetz Christian

Herzlichkeit, Musik und einfach das Gemeinsame dürfen für mich beim Aufsteirern nicht fehlen. Ich freue mich, dass mir mein Dirndl noch passt.

Theresia, 80

Bild: Jauschowetz Christian

In erster Linie gehören natürlich die gute Laune, das schöne Wetter, die Liebe zur Tracht und die vielen schönen Dirndl und Lederhosen dazu.

Carina, 38

Bild: Jauschowetz Christian

Fazit: Tracht, Essen und Beisammensein wecken die meiste Vorfreude. Ganz Graz ist bereit für das Festival am 13. und 14. September 2025.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Steiermark

