American Football voll im Trend: Der TV-Guide

Mehr Football denn je im Free-TV: Das verspricht RTL für die neue Saison der National Football League (NFL). Heuer startet der Sender an den Sonntags-Spieltagen bereits um 18.15 Uhr mit der Berichterstattung bei NITRO mit dem Live-Talkformat „Guten Abend Football“. Zwei Live-Spiele sind dann um 19 bzw. 22 Uhr jeweils bei RTL oder NITRO zu sehen, zusätzlich wird auf RTL+ ebenfalls um 19 Uhr eine weitere Begegnung gezeigt, diesen Sonntag etwa die Konfrontation zwischen den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns.