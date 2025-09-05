Vorteilswelt
Saison startet

American Football voll im Trend: Der TV-Guide

Unterhaltung
05.09.2025 06:00
Die Kansas City Chiefs besiegten die Philadelphia Eagles im Februar in der Super Bowl.
Die Kansas City Chiefs besiegten die Philadelphia Eagles im Februar in der Super Bowl.(Bild: APA/Getty Images)

Die neue Saison des US-Sports läuft am Sonntag so richtig an – und viele TV-Zuschauer wollen live dabei sein. Im Free-TV bläst RTL aus vollen Rohren, Streamingdienst DAZN will auch mithalten.

Mehr Football denn je im Free-TV: Das verspricht RTL für die neue Saison der National Football League (NFL). Heuer startet der Sender an den Sonntags-Spieltagen bereits um 18.15 Uhr mit der Berichterstattung bei NITRO mit dem Live-Talkformat „Guten Abend Football“. Zwei Live-Spiele sind dann um 19 bzw. 22 Uhr jeweils bei RTL oder NITRO zu sehen, zusätzlich wird auf RTL+ ebenfalls um 19 Uhr eine weitere Begegnung gezeigt, diesen Sonntag etwa die Konfrontation zwischen den Cincinnati Bengals und den Cleveland Browns.

Experte Björn Werner (l.) und Kommentator Patrick Esume gehören zum RTL-Team.
Experte Björn Werner (l.) und Kommentator Patrick Esume gehören zum RTL-Team.(Bild: RTL / Pascal Bünning)

Dass RTL jetzt noch mehr Ressourcen in die Football-Berichterstattung steckt, liegt an neuen Bestwerten, die vergangene Saison erreicht wurden. So knackte man in den Playoffs gleich zwei Allzeit-Rekorde bei den Quoten und mit der Übertragung der Super Bowl verzeichnete man bei der jüngeren Zielgruppe (14- bis 49-Jährige) bis zu 60,9 Prozent Marktanteil.

Moderatorin Jana Wosnitza im 265 Quadratmeter großen NFL-Studio in Köln.
Moderatorin Jana Wosnitza im 265 Quadratmeter großen NFL-Studio in Köln.(Bild: RTL / Guido Engels)

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, sieht die Präsenz vor Ort in den USA bei 18 Live-Übertragungen als Erfolgsfaktor: „Wir sind in den US-Stadien vor Ort, um den Sport und das Lebensgefühl in die heimischen Wohnzimmer zu transportieren.“ Außerdem hat RTL das Portfolio um die Rechte an den beiden internationalen Partien in Irland (28. September) und Madrid (16. November) erweitert – was für die heimischen Zuschauer angenehmere Übertragungszeiten tagsüber mitbringt.

Wer ein kostenpflichtiges Streamingabo bei DAZN hat (19,99 Euro für das „Super Sports“-Paket), kann noch mehr American Football genießen. Hier gibt es nämlich die sonntägliche siebenstündige NFL-Konferenzschaltung „ENDZN“, bei der zwischen den zeitgleichen Spielen hin- und hergeschaltet wird. Das Angebot gibt es auch in der amerikanischen Originalversion. Wer als echter Fan wirklich alle Spiele empfangen können will, muss aber wirklich tief in die Tasche greifen: Der NFL Game Pass kostet über DAZN satte 189,99 Euro.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
