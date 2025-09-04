Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schnapschuss aus Chile

Lindsey Vonn: So schön kann Erholung sein

Ski Alpin
04.09.2025 10:06
Lindsey Vonn holt sich in Chile den letzten Feinschliff für die neue Saison.
Lindsey Vonn holt sich in Chile den letzten Feinschliff für die neue Saison.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/lindseyvonn)

Aktuell bereitet sich Lindsey Vonn gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen in Chile auf die neue Saison vor. Zur Erholung hüpften die US-Girls in einen kalten See in den Bergen Südamerikas und genossen dabei die traumhafte Aussicht.

0 Kommentare

„See-Erholung“, schreibt Lindsey Vonn zu den Bildern ihrer Instagram-Story. Nach einer anstrengenden Trainingseinheit erholte sich die 40-Jährige mit ihren Landsfrauen in einem eiskalten See in Chile. Nur etwas für Hartgesottene! Vonns hilfreicher Tipp: „Neoprensocken.“

Lindsey Vonn (2. von re.) gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen in Chile
Lindsey Vonn (2. von re.) gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen in Chile(Bild: instagram.com/lindseyvonn)

Prominente Unterstützung
In der Vorbereitung auf die Olympia-Saison setzt die Ski-Ausnahmekönnerin auf prominente Unterstützung: Vonn nahm im Sommer den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Lund Svindal in ihr Trainerteam auf.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller hat den Sommer richtig genossen.
Hochzeit, Party & Co.
Feller: „Ich bin euch ein paar Eindrücke schuldig“
03.09.2025
Rennen am Hochficht?
Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen
04.09.2025
Größe kein Problem
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
03.09.2025

Die neue Weltcup-Saison beginnt am 25. und 26. Oktober in Sölden. Highlight des Winters sind die Olympischen Spiele vom 6. bis 22. Februar in Italien. Dann will Vonn in Cortina d‘Ampezzo zum Abschluss ihrer Laufbahn möglichst noch einmal um Medaillen mitfahren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Ski Alpin
Schnapschuss aus Chile
Lindsey Vonn: So schön kann Erholung sein
Rennen am Hochficht?
Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen
Wieder ein Bub
Ski-Weltmeister Reichelt ist erneut Papa geworden
Größe kein Problem
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
Hochzeit, Party & Co.
Feller: „Ich bin euch ein paar Eindrücke schuldig“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf