110.000 Euro gesammelt: „Gemeinsam Großes bewegen“

„Der Kampfgeist unserer Sportasse und Sportlegen sowie unserer Sponsoren und Partner, die sich für die Zukunftschancen unseres Sportnachwuchses wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, ist beeindrucken. Dass bei der Team Challenge heuer wieder eine unglaubliche Summe von 110.700 Euro zusammengekommen ist, ist ein großartiges Zeichen der Solidarität mit unseren Champions von morgen“, zeigt sich Niederösterreichs Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.