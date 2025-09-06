110.000 Euro gesammelt: „Gemeinsam Großes bewegen“

Bereits zum neunten Mal trafen sich Promis aus Politik, Wirtschaft und Sport, um gemeinsam bei der SPORTLAND Team Challenge Geld für den niederösterreichischen Nachwuchssport zu sammeln. Etwas mehr als 110.000 Euro kamen so zusammen, sollen junge Talente an den Spitzensport heranführen.
Insgesamt gingen 22 Teams an den Start – darunter einmal mehr die langjährigen Partner Raiffeisenbank, Niederösterreichische Versicherung, spusu und sodexo. Unterstützt wurde das sportliche Kräftemessen von zahlreichen Sportlegenden und Spitzensportlern, wie Ex-Tennisprofi Jürgen Melzer, Snowboard-Weltmeister Jakob Dusek und die ehemalige Bob-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl.
Drei Sportarten, viele Gewinner
Bei dem freundschaftlichen Wettkampf in den Sportarten Golf, Tennis und Mehrkampf standen neben Sports- und Teamgeist vor allem die Unterhaltung und der gute Zweck im Vordergrund.
„Der Kampfgeist unserer Sportasse und Sportlegen sowie unserer Sponsoren und Partner, die sich für die Zukunftschancen unseres Sportnachwuchses wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, ist beeindrucken. Dass bei der Team Challenge heuer wieder eine unglaubliche Summe von 110.700 Euro zusammengekommen ist, ist ein großartiges Zeichen der Solidarität mit unseren Champions von morgen“, zeigt sich Niederösterreichs Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer begeistert.
Beim feierlichen Abschluss im Kloster Und in Krems wurden alle Teams gebührend für ihren Einsatz gewürdigt. Auf das Podium schafften es Makita Werkzeug GmbH (Platz 3) und AMI Promarketing (Platz 2). Der Sieg ging – wie im Vorjahr – an die Niederösterreichische Versicherung.
