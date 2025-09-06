Barca weiß nicht, wo das nächste Heimspiel steigt

Bliebe als dritte Option einmal mehr das Olympiastadion, das im letzten Jahr schon als Ausweichstätte herhalten mussten. Dort wollten die Herren Yamal, Lewandowski und Co. heuer aber eigentlich nicht mehr spielen, zu unbeliebt ist die Arena. Allerdings gibt‘s langsam keine Option mehr. Der FC Barcelona war – eben aufgrund der Stadion-Causa – mit drei Auswärtspartien in die Liga-Saison gestartet. Eine vierte en suite ging sich regulatorisch nicht mehr aus. Jetzt steht Barca eine Woche vor dem nächsten Heimspiel ohne Heimstätte da.