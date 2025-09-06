Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Stadionfrage

Barca weiß nicht, wo das nächste Heimspiel steigt

Fußball International
06.09.2025 14:47
Lamine Yamal weiß, wo und für wen sein Herz schlägt – wo er nächste Woche spielt, weiß er noch ...
Lamine Yamal weiß, wo und für wen sein Herz schlägt – wo er nächste Woche spielt, weiß er noch nicht.(Bild: AP)

Der FC Barcelona weiß noch immer nicht, wo das nächste Heimmatch in der spanischen Liga steigt. Der Termin hingegen steht: Nächsten Sonntag, 14.9., geht‘s gegen Valencia. Wo, weiß der (hoffentlich) der Fußballgott.

0 Kommentare

Hintergrund: Die Einser-Heimstätte der „Blaugrana“, das ehrwürdige Camp Nou, ist nach Renovierungsarbeiten noch immer nicht bezugsfertig. Auch wenn Yamal und Co. längst gern wieder dort geigen würden – finale behördliche Bescheinigungen fehlen noch.

Das Camp Nou wird noch renoviert, Spielbetrieb ist noch keiner möglich.
Das Camp Nou wird noch renoviert, Spielbetrieb ist noch keiner möglich.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)

Cruyff-Stadion wohl zu klein
Option zwei: das schmucke Johan-Cruyff-Stadion. Problem: dort finden gerade einmal 6000 Zuschauer Platz, die Liga schreibt aber ein Fassungsvermögen von zumindest 8000 vor. Barca hofft jetzt auf eine Ausnahmeregelung. Ob‘s diese geben wird, könnte sich laut „Marca“ erst nächste Woche entscheiden.

Bliebe als dritte Option einmal mehr das Olympiastadion, das im letzten Jahr schon als Ausweichstätte herhalten mussten. Dort wollten die Herren Yamal, Lewandowski und Co. heuer aber eigentlich nicht mehr spielen, zu unbeliebt ist die Arena. Allerdings gibt‘s langsam keine Option mehr. Der FC Barcelona war – eben aufgrund der Stadion-Causa – mit drei Auswärtspartien in die Liga-Saison gestartet. Eine vierte en suite ging sich regulatorisch nicht mehr aus. Jetzt steht Barca eine Woche vor dem nächsten Heimspiel ohne Heimstätte da.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
176.031 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
118.181 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
116.478 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1464 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
907 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ausland
Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl
814 mal kommentiert
Die Raffinerie in Rjasan gerät immer wieder ins Visier. Kneissl blieb trotzdem.
Mehr Fußball International
Die Stadionfrage
Barca weiß nicht, wo das nächste Heimspiel steigt
Großer Fan-Moment
Messi umarmt hemmungslos weinendes Mädchen
Nach Spuck-Eklat
Luis Suárez für sechs Spiele gesperrt
Österreich – Zypern
Mit Heimerfolg und weißer Weste nach Zenica!
Skurrile Szenen
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf