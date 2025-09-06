Barca weiß nicht, wo das nächste Heimspiel steigt

Der FC Barcelona weiß noch immer nicht, wo das nächste Heimmatch in der spanischen Liga steigt. Der Termin hingegen steht: Nächsten Sonntag, 14.9., geht‘s gegen Valencia. Wo, weiß der (hoffentlich) der Fußballgott.
Hintergrund: Die Einser-Heimstätte der „Blaugrana“, das ehrwürdige Camp Nou, ist nach Renovierungsarbeiten noch immer nicht bezugsfertig. Auch wenn Yamal und Co. längst gern wieder dort geigen würden – finale behördliche Bescheinigungen fehlen noch.
Cruyff-Stadion wohl zu klein
Option zwei: das schmucke Johan-Cruyff-Stadion. Problem: dort finden gerade einmal 6000 Zuschauer Platz, die Liga schreibt aber ein Fassungsvermögen von zumindest 8000 vor. Barca hofft jetzt auf eine Ausnahmeregelung. Ob‘s diese geben wird, könnte sich laut „Marca“ erst nächste Woche entscheiden.
Bliebe als dritte Option einmal mehr das Olympiastadion, das im letzten Jahr schon als Ausweichstätte herhalten mussten. Dort wollten die Herren Yamal, Lewandowski und Co. heuer aber eigentlich nicht mehr spielen, zu unbeliebt ist die Arena. Allerdings gibt‘s langsam keine Option mehr. Der FC Barcelona war – eben aufgrund der Stadion-Causa – mit drei Auswärtspartien in die Liga-Saison gestartet. Eine vierte en suite ging sich regulatorisch nicht mehr aus. Jetzt steht Barca eine Woche vor dem nächsten Heimspiel ohne Heimstätte da.
