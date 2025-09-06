Vorteilswelt
Mountinbike

Mona Mitterwallner holt bei Marathon-WM Bronze

Sport-Mix
06.09.2025 14:07
Mona Mitterwallner
Mona Mitterwallner(Bild: GEPA)

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat ihren vierten WM-Titel auf der Marathondistanz verpasst, mit Bronze aber wieder eine Medaille geholt.

Die Titelverteidigerin musste sich am Samstag in Verbier nach 125 Kilometern und 5.000 Höhenmetern der US-Amerikanerin Kate Courtney und Anna Weinbeer aus der Schweiz geschlagen geben. Auf den Sieg fehlten der zuletzt mit einer Magenverstimmung kämpfenden Tirolerin nach über sieben Stunden Fahrzeit fünf Minuten.

Pernsteiner Fünfter
Hermann Pernsteiner wurde im Männer-Rennen mit dem US-Sieger Keegan Swenson mit fünf Minuten Rückstand Fünfter. Mitterwallner hatte 2021, 2023 und im Vorjahr den Marathon-WM-Titel geholt. Nächstes Wochenende tritt sie bei den Titelkämpfen im Wallis in Crans Montana in der Olympia-Disziplin Cross Country an, in der sie noch auf das erste WM-Edelmetall in der Eliteklasse wartet.

Im Downhill sicherte sich die Tirolerin Rosa Zierl in Champery im Juniorinnen-WM-Bewerb wie auch schon bei der EM die Goldmedaille. Die Entscheidungen in der Elite fallen am Sonntag.

Porträt von krone Sport
krone Sport
