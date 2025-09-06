Mona Mitterwallner holt bei Marathon-WM Bronze

Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat ihren vierten WM-Titel auf der Marathondistanz verpasst, mit Bronze aber wieder eine Medaille geholt.
Die Titelverteidigerin musste sich am Samstag in Verbier nach 125 Kilometern und 5.000 Höhenmetern der US-Amerikanerin Kate Courtney und Anna Weinbeer aus der Schweiz geschlagen geben. Auf den Sieg fehlten der zuletzt mit einer Magenverstimmung kämpfenden Tirolerin nach über sieben Stunden Fahrzeit fünf Minuten.
Pernsteiner Fünfter
Hermann Pernsteiner wurde im Männer-Rennen mit dem US-Sieger Keegan Swenson mit fünf Minuten Rückstand Fünfter. Mitterwallner hatte 2021, 2023 und im Vorjahr den Marathon-WM-Titel geholt. Nächstes Wochenende tritt sie bei den Titelkämpfen im Wallis in Crans Montana in der Olympia-Disziplin Cross Country an, in der sie noch auf das erste WM-Edelmetall in der Eliteklasse wartet.
Im Downhill sicherte sich die Tirolerin Rosa Zierl in Champery im Juniorinnen-WM-Bewerb wie auch schon bei der EM die Goldmedaille. Die Entscheidungen in der Elite fallen am Sonntag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.