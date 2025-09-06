Mona Mitterwallner holt bei Marathon-WM Bronze

Pernsteiner Fünfter

Hermann Pernsteiner wurde im Männer-Rennen mit dem US-Sieger Keegan Swenson mit fünf Minuten Rückstand Fünfter. Mitterwallner hatte 2021, 2023 und im Vorjahr den Marathon-WM-Titel geholt. Nächstes Wochenende tritt sie bei den Titelkämpfen im Wallis in Crans Montana in der Olympia-Disziplin Cross Country an, in der sie noch auf das erste WM-Edelmetall in der Eliteklasse wartet.