77-Jähriger von Baum getroffen und schwer verletzt

Während Holzarbeiten wurde ein 77-Jähriger von einem rollenden Baumstamm am Bein getroffen. Mit schweren Verletzungen wurde er mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht.
Ein 77-Jähriger ist Mittwochfrüh bei Holzarbeiten am Hattingerberg in Hatting in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer am linken Bein verletzt worden. Der Mann hatte zusammen mit einem 52-Jährigen Holzstämme mit einer Seilwinde aus einem Waldstück gezogen. Ein Baumstamm touchierte dabei einen weiteren, der dadurch selbstständig talwärts rollte und den Österreicher am Bein traf. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
