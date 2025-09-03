77-Jähriger von Baum getroffen und schwer verletzt

Ein 77-Jähriger ist Mittwochfrüh bei Holzarbeiten am Hattingerberg in Hatting in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer am linken Bein verletzt worden. Der Mann hatte zusammen mit einem 52-Jährigen Holzstämme mit einer Seilwinde aus einem Waldstück gezogen. Ein Baumstamm touchierte dabei einen weiteren, der dadurch selbstständig talwärts rollte und den Österreicher am Bein traf. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.