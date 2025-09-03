Jungstar Tagger: „Mein Ziel ist die Spitze!“

Erschreckende Details nach schwerem Unfall
Sorge um Chris Froome
Tennis-Juwel Lilli Tagger schlägt ab Mittwoch bei den Ladies Open in Wien auf. Die Osttirolerin erzählte vor dem Österreich-Tag beim W75-Heimturnier, woran sie noch arbeiten muss. Auch Superstar Jannik Sinner gibt ihr Tipps – und ist als ehemaliger Nachwuchsmeister der bessere Skifahrer...
„Der Schiri sagte: ,Pssst!’ Ich: ,Nix. Her mit der Musik. Wir wollen Action haben’“, brachte Veranstalter Raimund Stefanits beim Medientermin auch Lilli Tagger zum Schmunzeln...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.