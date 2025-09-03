Jungstar Tagger: „Mein Ziel ist die Spitze!“

Tennis-Juwel Lilli Tagger schlägt ab Mittwoch bei den Ladies Open in Wien auf. Die Osttirolerin erzählte vor dem Österreich-Tag beim W75-Heimturnier, woran sie noch arbeiten muss. Auch Superstar Jannik Sinner gibt ihr Tipps – und ist als ehemaliger Nachwuchsmeister der bessere Skifahrer...