Goldene Stimmen im Grünen, gratis für alle in Wien

Oper bietet das Beste auf, was sie hat

Die Liste der Auftretenden liest sich wie ein „Who’s Who“ der Opernwelt: Elīna Garanča und Jonas Kaufmann sind nur zwei der insgesamt 15 Gesangsstars, die sich an diesem Abend auf der Bühne abwechseln werden. Bertrand de Billy dirigert das Orchester der Wiener Staatsoper – also im Wesentlichen die Wiener Philharmoniker. Auch der Chor der Oper sowie der Nachwuchs des Opernstudios und der Opernschule dürfen zeigen, was sie können.