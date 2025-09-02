Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opern-Gala

Goldene Stimmen im Grünen, gratis für alle in Wien

Wien
02.09.2025 14:00
Hinter der Hofburg sind die größten Stimmen der Oper am Sonntag gratis zu hören.
Hinter der Hofburg sind die größten Stimmen der Oper am Sonntag gratis zu hören.(Bild: Jöchl Martin)

Der Aufbau für die glanzvolle Open-Air-Gala der Staatsoper im Wiener Burggarten läuft auf Hochtouren. Mit dem Abend am Sonntag soll die Wiedereröffnung der Staatsoper vor 70 Jahren gefeiert werden. Für Zuhörer verspricht er vor allem kostenlosen Musikgenuss der Extraklasse.

0 Kommentare

Gleich zu Saisonbeginn findet am Sonntag schon der vielleicht spektakulärste Abend der neuen Staatsopern-Spielzeit statt: mitten im Grünen, im Burggarten – und das gratis für alle Besucher. Mit dem Gala-Konzert ab 19 Uhr soll das 70-jährige Jubiläum der Opern-Wiedereröffnung gefeiert werden. Der Aufbau der Bühne hinter der Hofburg läuft bereits auf Hochtouren.

Oper bietet das Beste auf, was sie hat
Die Liste der Auftretenden liest sich wie ein „Who’s Who“ der Opernwelt: Elīna Garanča und Jonas Kaufmann sind nur zwei der insgesamt 15 Gesangsstars, die sich an diesem Abend auf der Bühne abwechseln werden. Bertrand de Billy dirigert das Orchester der Wiener Staatsoper – also im Wesentlichen die Wiener Philharmoniker. Auch der Chor der Oper sowie der Nachwuchs des Opernstudios und der Opernschule dürfen zeigen, was sie können.

Lesen Sie auch:
Wird im Herbst 2027 Chefdirigent des Orchestre National de France: der scheidende Musikdirektor ...
Wiener Staatsoper
Musikdirektor Jordan: „Ich hisste die weiße Fahne“
30.06.2025

Das Programm besteht samt und sonders aus „Hits“ der Literatur. Mozart darf ebenso wenig fehlen wie Johann Strauss, Richard Wagner oder ein paar Gustostückerln aus Bizets „Carmen“, Puccinis „Tosca“ – 19 Highlights alles in allem. Wer trotz günstiger Wetterprognosen nicht live dabei sein will, kann den Abend auf ORF III ab 20.15 Uhr live zeitversetzt miterleben.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
17° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
16° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Wien 19. Döbling
16° / 24°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
15° / 25°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
229.080 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
200.671 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
135.919 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2434 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2428 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1221 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Wien
Opern-Gala
Goldene Stimmen im Grünen, gratis für alle in Wien
Zufriedene Bilanz
Kultursommer schloss wieder mit Besucherplus
Auffälliges Tattoo
Wien: 5000 Euro für Hinweise um Supermarkt-Räuber
Kurz nach Öffnung
Wiener Eisverkäufer gewürgt und geschlagen
Täter auf der Flucht
27-Jähriger mit Messerstichen niedergestreckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf