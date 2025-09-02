Lentos Linz: Mit einem Roboter über die Anden

Neo-Kolonialisierung durch Technik

Dieses Mal begleiten Künstler den Roboter Guanaquerx, der wie ein Lama aussieht. Er ist der „erste Roboter“ am Inka-Trail. Ob das Projekt Neo-Kolonialisierung durch (asiatische) Technik oder mehr den Aspekt der Befreiung betont, kann jeder selbst beurteilen. Der wanderfreudige Roboter wurde von der Argentinierin Paula Gaetano Adi programmiert.