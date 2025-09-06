Mode für Powerfrauen, die Farbe lieben!

Vorteilswelt
06.09.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: LIBERTY WOMAN)

Entdecken Sie die Welt von LIBERTY WOMAN: Mode für Powerfrauen mit Stil und Farbe. Die neue Adresse für Mode mit Charakter – jetzt auch in Krems & St. Pölten.

Seit 1976 ist LIBERTY WOMAN die erste Wahl für Frauen, die nicht nur Mode tragen, sondern ihre Lebensfreude auch in ihrem Stil zeigen. In den neuen Filialen in Krems und St. Pölten werden mehr als nur Outfits geboten. Ein Ausflug in eine der Filialen soll eine kleine Flucht aus dem stressigen Alltag bieten: Sie finden dort nicht nur Mode, die mit viel Liebe zum Detail gefertigt wurde, sondern auch Outfits, die Ihre ganz eigene Persönlichkeit unterstreichen und Sie im Alltag begleiten. Auch die Möglichkeit auf einen kleinen Kaffee und den gemeinsamen Austausch über Mode und Themen, die Sie bewegen, besteht.

Mode, die begeistert – von der ersten Beratung bis zum letzten Detail 

Die Kollektionen sind farbenfroh und lebendig, genau wie die Powerfrauen, die sie tragen. Es wird auf einen Mix aus ausdrucksstarken Farben sowie Designs und Schmuckdetails, die jedes Teil zu einem ganz besonderen Fashion-Liebling machen, gesetzt. Auch elegante Styles und Dauerlieblinge wie Denim und ruhige Farbnuancen finden Sie bei LIBERTY WOMAN. Dabei immer im Fokus: ein hoher Tragekomfort und viel Bewegungsfreiheit!

Es wird dabei großer Wert auf eine individuelle Beratung und eine hohe Servicequalität gelegt, die dabei hilft, den passenden Look zu finden. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihr passendes Outfit für jede Gelegenheit. Es geht darum, Sie zum Lachen zu bringen, sich auszutauschen und den stressigen Alltag für einen Moment hinter sich zu lassen.

 Events und mehr – Mode mit einem persönlichen Touch 

LIBERTY WOMAN ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern auch ein Treffpunkt für starke Frauen. In den Filialen finden regelmäßig Events statt, bei denen Sie nicht nur tolle Outfits entdecken, sondern auch eine Menge Spaß haben können, zum Beispiel bei Modenschauen, einem Fashion-Brunch oder Kollektionspremieren. Diese Events sind eine wunderbare Gelegenheit, neue Mode kennenzulernen, sich vom Team beraten zu lassen und sich mit anderen Powerfrauen auszutauschen.

Die Tradition geht weiter – LIBERTY WOMAN in Krems & St. Pölten 

Mit der Eröffnung in Krems und St. Pölten setzt LIBERTY WOMAN seine Erfolgsgeschichte fort, die 1976 in Deutschland begann. 2024 wurde in Innsbruck die erste Filiale in Österreich eröffnet, kurz danach folgte Graz. Die Markenphilosophie bleibt dabei stets die gleiche: Mode, die ihre Trägerin stärkt, die ihr Selbstbewusstsein unterstreicht und ihr ein Lächeln ins Gesicht zaubert. LIBERTY WOMAN weiß, wie wichtig es ist, die richtige Kleidung zu finden, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt!

Powerfrauen, aufgepasst: Ihr Outfit wartet auf Sie 

Besuchen Sie LIBERTY WOMAN ab dem 11. September in St. Pölten, Riemerplatz 1 und ab dem 12. September in Krems, Obere Landstraße 16. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Filialen freuen sich über Ihren Besuch!

