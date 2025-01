Parkzeit überschritten: 75 € Strafe für Seniorin

Drei Stunden parken erlaubt

„Wir waren schon öfter dort, auch vor vierzehn Tagen haben wir es uns wieder gemütlich gemacht“, erzählt die Pensionistin. Doch dieses Mal gab es eine böse Überraschung: Einige Zeit später flatterte ein Brief ins Haus, in dem 75 Euro gefordert wurden. „Im Brief stand, dass man auf diesem Parkplatz nur mehr drei Stunden lang parken darf. Wenn man länger bleibt, muss man zahlen“, so Traunmüller.