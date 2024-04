30 Euro Strafe für Falschparker, der extra zahlte

Kurzparkzone ist nicht gleich Kurzparkzone! Manche sind gebührenpflichtig, andere nicht. In Ersteren muss ein Parkschein am Automaten oder am Handy gelöst werden, in den kostenfreien hingegen reicht es, eine Parkuhr zu hinterlegen. So weit, so simpel. Kurios wird es erst, wenn eine gebührenpflichtige und eine kostenfreie Kurzparkzone aneinandergrenzen. So eine Stelle erwischte ein „Krone“-Leser in Wels.