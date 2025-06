Queen Camilla wird zur Hauptfigur in royalem Krimi

Die royale Krimiliebhaberin Queen Camilla, bekennender Fan von schaurig-spannenden Geschichten, bekommt nun endlich ihr eigenes literarisches Abenteuer. Kein Geringerer als Bestsellerautor Peter James – Schöpfer der kultigen Roy-Grace-Reihe – hat Camilla höchstpersönlich ins Zentrum seines neuesten Thrillers gerückt: „The Hawk is Dead: A Killer in the Palace“ erscheint am 21. Oktober und dürfte sich jetzt schon als globaler Verkaufsschlager abzeichnen.