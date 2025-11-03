US-Star Ilia Malinin stellt Kür-Weltrekord auf!

Eiskunstlauf-Star Ilia Malinin hat beim Grand Prix in Saskatoon/Kanada mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord aufgestellt!
Der 20-jährige US-Amerikaner erhielt für seine Darbietung 228,97 Punkte und verbesserte seine eigene Bestmarke um 1,18 Zähler. Der Weltmeister zeigte dabei sechs gelungene Vierfachsprünge.
„Als wäre ich auf Autopilot!“
„Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot“, sagte Malinin, der nach Kurzprogramm und Kür auf 333,81 Zähler kam. Die Bestmarke von Olympia-Sieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er nur ganz knapp.
Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eigenen Liga. Bei seinem zwölften Sieg auf internationaler Bühne in Serie hatte er auf den zweitplatzierten Esten Aleksandr Selevko 76,60 Punkte Vorsprung.
