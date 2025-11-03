US-Star Ilia Malinin stellt Kür-Weltrekord auf!

„Als wäre ich auf Autopilot!“

„Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot“, sagte Malinin, der nach Kurzprogramm und Kür auf 333,81 Zähler kam. Die Bestmarke von Olympia-Sieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er nur ganz knapp.