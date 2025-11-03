Vorteilswelt
Historischer Fehlstart

Trainer vor Rauswurf: Unruhe bei Rapid-Bezwinger

Fußball International
03.11.2025 10:58
Stefano Pioli steht bei der Fiorentina vor dem Aus.
Stefano Pioli steht bei der Fiorentina vor dem Aus.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

0:1 gegen Lecce - für die Fiorentina gab’s am Sonntag den nächsten Rückschlag in der Serie A. Laut italienischen Medienberichten steht Trainer Stefano Pioli kurz vor dem Rauswurf.

0 Kommentare

Am 23. Oktober jubelte die Fiorentina in Wien. Im Conference-League-Duell mit Rapid setzten sich die Italiener klar mit 3:0 durch, von einem möglichen Befreiungsschlag war die Rede. Doch es folgten ein 2:2 gegen Bologna, ein 0:3 gegen Inter Mailand und nun die Heimpleite gegen Lecce.

Nur Vorletzter
Nach zehn Spieltagen hat der Klub, der mit großen Ambitionen in die Saison gestartet war, nur vier Punkte auf dem Konto, ist weiter sieglos. Ein historischer Fehlstart – aktuell rangiert man nur auf Rang 19 in der Serie A.

Die Fans sind stinksauer, nach dem Schlusspfiff gab es lautstarke Pfiffe im Stadio Artemio Franchi. Bereits am Samstagmorgen war Sportdirektor Daniele Prade zurückgetreten. Nun sind wohl auch die Tage von Pioli gezählt …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf