Trainer vor Rauswurf: Unruhe bei Rapid-Bezwinger

Am 23. Oktober jubelte die Fiorentina in Wien. Im Conference-League-Duell mit Rapid setzten sich die Italiener klar mit 3:0 durch, von einem möglichen Befreiungsschlag war die Rede. Doch es folgten ein 2:2 gegen Bologna, ein 0:3 gegen Inter Mailand und nun die Heimpleite gegen Lecce.