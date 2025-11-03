Nottingham Forest hilft Fans nach Messerattacke!

Der Besitzer von Nottingham Forest, der griechische Reeder Evangelos Marinakis, hat allen von der Messerattacke in einem Zug in Ostengland betroffenen Fans des Fußball-Klubs finanzielle Unterstützung zugesichert!
Bei dem Angriff am Samstagabend waren zumindest elf Menschen verletzt worden. Laut britischen Medienberichten handelt es sich bei einem Schwerverletzten um einen Saisonkarten-Besitzer von Forest.
Der Klub, der am Donnerstag in der Europa League bei Sturm Graz gastiert, bestätigte, dass sich nach dem Heimspiel gegen Manchester United (2:2) zahlreiche Fans in dem Zug befunden hatten, der im Bahnhof Huntingdon gestoppt worden war. Tatverdächtiger ist ein 32-jähriger Brite.
„Größte Menschlichkeit und Allerbestes unserer Klubgemeinschaft!“
„Jeder bei Nottingham Forest ist schockiert und tieftraurig darüber, was passiert ist“, sagte Marinakis in einer Stellungnahme.
„Die Courage und Selbstlosigkeit, die unsere Fans in diesem Zug gezeigt haben, zeigt die größte Menschlichkeit und das Allerbeste unserer Klubgemeinschaft. Wir werden sicherstellen, dass jeder Anhänger, der von diesem Vorfall ereilt worden ist, jede notwendige finanzielle Unterstützung erhält, damit er Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung bekommt.“
