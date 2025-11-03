Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tieftraurig“

Nottingham Forest hilft Fans nach Messerattacke!

Premier League
03.11.2025 10:30
In diesem Zug hat die grauenhafte Messerattacke stattgefunden, zu der die Polizei noch die ...
In diesem Zug hat die grauenhafte Messerattacke stattgefunden, zu der die Polizei noch die Hintergründe ermittelt ...(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Der Besitzer von Nottingham Forest, der griechische Reeder Evangelos Marinakis, hat allen von der Messerattacke in einem Zug in Ostengland betroffenen Fans des Fußball-Klubs finanzielle Unterstützung zugesichert!

0 Kommentare

Bei dem Angriff am Samstagabend waren zumindest elf Menschen verletzt worden. Laut britischen Medienberichten handelt es sich bei einem Schwerverletzten um einen Saisonkarten-Besitzer von Forest.

Lesen Sie auch:
Die Reisenden ließen ihr Gepäck zurück.
Blutbad in England
Messer-Horror in Zug: „Jemand ersticht alle!“
02.11.2025

Der Klub, der am Donnerstag in der Europa League bei Sturm Graz gastiert, bestätigte, dass sich nach dem Heimspiel gegen Manchester United (2:2) zahlreiche Fans in dem Zug befunden hatten, der im Bahnhof Huntingdon gestoppt worden war. Tatverdächtiger ist ein 32-jähriger Brite.

Der Besitzer von Nottingham Forest, der griechische Reeder Evangelos Marinakis
Der Besitzer von Nottingham Forest, der griechische Reeder Evangelos Marinakis(Bild: EPA/TIM KEETON)

„Größte Menschlichkeit und Allerbestes unserer Klubgemeinschaft!“
„Jeder bei Nottingham Forest ist schockiert und tieftraurig darüber, was passiert ist“, sagte Marinakis in einer Stellungnahme.

Lesen Sie auch:
In der Station Huntingdon wurde der Zug angehalten.
Erste Details bekannt
England: 2 Opfer nach Zug-Attacke in Lebensgefahr
02.11.2025

„Die Courage und Selbstlosigkeit, die unsere Fans in diesem Zug gezeigt haben, zeigt die größte Menschlichkeit und das Allerbeste unserer Klubgemeinschaft. Wir werden sicherstellen, dass jeder Anhänger, der von diesem Vorfall ereilt worden ist, jede notwendige finanzielle Unterstützung erhält, damit er Zugang zur bestmöglichen medizinischen Versorgung bekommt.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Premier League
Wäre Laimer-Konkurrent
Wechsel zum FC Bayern? „Teamkollegen machen Witze“
Sehenswerter Treffer
Premiere und „neue Situation“ für ÖFB-Legionär
Wolfsburg in der Krise
Ilzers Hoffenheimer gewinnen wilden Schlagabtausch
Bundesliga
Traumtor von Kainz! Köln gegen HSV in Torlaune
Was dahinter steckt
Emotionale Szene! Bayerns traurigste Tor-Premiere

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf