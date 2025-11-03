Tagger klettert auf Rang 156 der WTA-Weltrangliste

Während die Frauen derzeit ihre WTA Finals in Riad bestreiten, starten diese bei den ATP-Männern unmittelbar danach am Sonntag in Turin. Vor dem Saisonkehraus hat sich Jannik Sinner mit seinen Titeln in Wien und Paris wieder auf den „Tennisthron“ gesetzt. Er führt nun 250 Zähler vor Carlos Alcaraz, gegen den er am 10. Jänner unmittelbar vor den Australian Open in Seoul eine Exhibition bestreiten wird. Österreichs einziger Top-100-Mann, Filip Misolic, verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 85 – sein bisher bestes Ranking.