Tiefe Einblicke & viel Glamour bei Hollywood-Gala

Die 2011 ins Leben gerufene jährliche LACMA Art + Film Gala dient der Mittelbeschafftung für das Filmprogramm des Los Angeles County Museum of Art. Die Glamour-Gala, zu der die Promis nur allzu gerne kommen, wurde von LACMA-Kuratoriumsmitglied Eva Chow ins Leben gerufen, die sie gemeinsam mit Leonardo DiCaprio leitet.