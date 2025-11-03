Tiefe Einblicke & viel Glamour bei Hollywood-Gala

Wenn in Los Angeles die LACMA Art + Film Gala gefeiert wird, werfen sich die Stars ganz besonders in Schale. Allen voran Demi Moore, die in einem Hauch von Nichts und Pailletten wohl den Auftritt des Abends hatte.
Die Schauspielerin strahlte in einem Blütentraum von Gucci vor den Kameras und stahl damit ihren Promi-Kolleginnen fast die Show.
Das lag aber nicht nur an dem unwiderstehlichen Lächeln, das Moore an diesem Abend im Gesicht trug. Sondern vor allem an dem transparenten Stoff, der nur wenig der Fantasie überließ. Ein wahrer Hingucker!
Doch auch die anderen Hollywood-Beautys hatten sich für die Glamour-Gala im Los Angeles County Museum of Art ordentlich ins Zeug gelegt. So etwa Cindy Crawford, die im Doppelpack mit Tochter Kaia Gerber gekommen war.
Doppelte Model-Power und doppelter Glamour-Faktor, sozusagen. Denn während Mama Cindy in einem goldenen Kleid von Gucci funkelte, setzte Tochter Kaia auf feuriges Rot und ebenfalls jede Menge Glitzer von Gucci.
Salma Hayek setzte ihr Dekolleté in einer auffällig grünen Glitzerrobe, die ebenso von Gucci stammte, perfekt in Szene, während Paris Hilton ihre Kurven in einem schwarzen Spitzenkleid in Szene setzte.
Wie übrigens auch Schauspielerin Kristen Wiig, die wie Schauspielerin und Sängerin Dixie D‘Amelio mit einem heißen Transparent-Look für Aufsehen sorgte.
Aber auch Model und Leonardo-DiCaprio-Freundin Vittoria Ceretti, Rapperin Doja Cat, Elle Fanning und Angela Bassett ließen die Auslöser der Fotografen an diesem Abend glühen.
Hier gibt‘s noch mehr Promi-Wow-Looks von der LACMA Art + Film Gala zum Durchklicken:
Die 2011 ins Leben gerufene jährliche LACMA Art + Film Gala dient der Mittelbeschafftung für das Filmprogramm des Los Angeles County Museum of Art. Die Glamour-Gala, zu der die Promis nur allzu gerne kommen, wurde von LACMA-Kuratoriumsmitglied Eva Chow ins Leben gerufen, die sie gemeinsam mit Leonardo DiCaprio leitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.