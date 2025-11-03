Vorteilswelt
Moore, Crawford & Co.

Tiefe Einblicke & viel Glamour bei Hollywood-Gala

Star-Style
03.11.2025 10:45
(Bild: APA/Jordan Strauss/Invision/AP)

Wenn in Los Angeles die LACMA Art + Film Gala gefeiert wird, werfen sich die Stars ganz besonders in Schale. Allen voran Demi Moore, die in einem Hauch von Nichts und Pailletten wohl den Auftritt des Abends hatte.

0 Kommentare

Die Schauspielerin strahlte in einem Blütentraum von Gucci vor den Kameras und stahl damit ihren Promi-Kolleginnen fast die Show.

Das lag aber nicht nur an dem unwiderstehlichen Lächeln, das Moore an diesem Abend im Gesicht trug. Sondern vor allem an dem transparenten Stoff, der nur wenig der Fantasie überließ. Ein wahrer Hingucker!

Demi Moore setzte auf viel Glitzer und Transparenz.
Demi Moore setzte auf viel Glitzer und Transparenz.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Die Schauspielerin sah an diesem Abend einfach zauberhaft schön aus!
Die Schauspielerin sah an diesem Abend einfach zauberhaft schön aus!(Bild: AP/Jordan Strauss)

Doch auch die anderen Hollywood-Beautys hatten sich für die Glamour-Gala im Los Angeles County Museum of Art ordentlich ins Zeug gelegt. So etwa Cindy Crawford, die im Doppelpack mit Tochter Kaia Gerber gekommen war.

Doppelte Model-Power und doppelter Glamour-Faktor, sozusagen. Denn während Mama Cindy in einem goldenen Kleid von Gucci funkelte, setzte Tochter Kaia auf feuriges Rot und ebenfalls jede Menge Glitzer von Gucci.

Model-Power im Doppelpack: Kaia Gerber und Cidny Crawford
Model-Power im Doppelpack: Kaia Gerber und Cidny Crawford(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)

Salma Hayek setzte ihr Dekolleté in einer auffällig grünen Glitzerrobe, die ebenso von Gucci stammte, perfekt in Szene, während Paris Hilton ihre Kurven in einem schwarzen Spitzenkleid in Szene setzte.

Wie übrigens auch Schauspielerin Kristen Wiig, die wie Schauspielerin und Sängerin Dixie D‘Amelio mit einem heißen Transparent-Look für Aufsehen sorgte.

Salma Hayek
Salma Hayek(Bild: AP/Jordan Strauss)
Paris Hilton
Paris Hilton(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Kristen Wiig
Kristen Wiig(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Dixie D‘Amelio
Dixie D‘Amelio(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)

Aber auch Model und Leonardo-DiCaprio-Freundin Vittoria Ceretti, Rapperin Doja Cat, Elle Fanning und Angela Bassett ließen die Auslöser der Fotografen an diesem Abend glühen.

Vittoria Ceretti
Vittoria Ceretti(Bild: AP/Jordan Strauss)
Doja Cat
Doja Cat(Bild: AFP/LISA O'CONNOR)
Elle Fanning
Elle Fanning(Bild: AP/Jordan Strauss)
Angela Bassett
Angela Bassett(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Hier gibt‘s noch mehr Promi-Wow-Looks von der LACMA Art + Film Gala zum Durchklicken:

Demi Lovato
Demi Lovato(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)
Izabel Goulart
Izabel Goulart(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)
Emma Roberts
Emma Roberts(Bild: AP/Jordan Strauss)
Tallulah Willis
Tallulah Willis(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)
Elsa Hosk
Elsa Hosk(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)
Kim Petras
Kim Petras(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Ashley Park
Ashley Park(Bild: AP/Jordan Strauss)
Zoey Deutch
Zoey Deutch(Bild: AP/Jordan Strauss)

Die 2011 ins Leben gerufene jährliche LACMA Art + Film Gala dient der Mittelbeschafftung für das Filmprogramm des Los Angeles County Museum of Art. Die Glamour-Gala, zu der die Promis nur allzu gerne kommen, wurde von LACMA-Kuratoriumsmitglied Eva Chow ins Leben gerufen, die sie gemeinsam mit Leonardo DiCaprio leitet.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
