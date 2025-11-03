Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Andrew & Sarah

Was passiert mit den geliebten Corgis der Queen?

Royals
03.11.2025 10:42
Sarah Ferguson und ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor kümmern sich seit dem Tod von Queen ...
Sarah Ferguson und ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor kümmern sich seit dem Tod von Queen Elizabeth II. um deren geliebte Corgis.(Bild: www.instagram.com/sarahferguson15)

Nach dem schmachvollen Entzug aller Titel und dem erzwungenen Auszug aus der Royal Lodge ist es offiziell: Auch die langjährige Wohngemeinschaft des ehemaligen Prinzen Andrew Mountbatten Windsor und seiner Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson ist am Ende. 

0 Kommentare

Diese epochale Veränderung betrifft aber nicht nur das Ex-Paar, das seit der Scheidung 1992 unter einem Dach auf dem 98 Hektar großen Royal-Lodge-Anwesen lebte. Die größte Sorge der Fans gilt jetzt den tierischen Mitbewohnern: Muick und Sandy, die beiden geliebten Corgis von Queen Elizabeth II.

Das Schicksal der letzten Queen-Hunde ist besiegelt
Andrew und Fergie hatten die pelzigen Lieblinge nach dem Tod der Königin 2022 adoptiert, da Andrew seiner Mutter „Muick“ und „Sandy“ einst selbst geschenkt hatte. Mit dem Ende der gemeinsamen Ära im Herrenhaus steht die Frage im Raum: Wer bekommt die Royal Corgis?

Andrew soll Berichten zufolge auf ein kleineres Anwesen auf dem Sandringham-Besitz umziehen. Sarah Ferguson muss sich ebenfalls eine neue Bleibe suchen und damit die jahrelange, bequeme „große Haus“-Regelung beenden.

Sarah Ferguson mit den Corgis der Queen
Sarah Ferguson mit den Corgis der Queen(Bild: www.instagram.com/sarahferguson15)

Corgis bleiben „in der Familie“ – aber bei wem?
Gegenüber der aufgeregten Öffentlichkeit hat der Buckingham-Palast nun endlich für Klarheit gesorgt: „Die Corgis werden in der Familie bleiben.“ 

Ein Statement, das beruhigt, aber dennoch eine neue Frage aufwirft: Bleiben Muick und Sandy bei Andrew oder bei Fergie? Oder ziehen sie vielleicht zu einer ihrer Töchter, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie oder nehmen sich doch Queen Camilla und King Charles der Hunde an?

Andrew nur noch ein Bürgerlicher
König Charles III. hat Ende Oktober „ein formelles Verfahren eingeleitet“, um seinem jüngeren Bruder Andrew wegen seiner Nähe zum US-amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der blutjunge Frauen zum Sex mit reichen Männern gezwungen hatte, seine Titel und Ehrenrechte zu entziehen.

Lesen Sie auch:
Prinz Andrew hat aktuell nur eine offizielle Einkommensquelle.
König wusste das nicht
Andrew finanzierte Luxusleben mit geheimen Deals
25.10.2025
Streit um Royal Lodge
Andrew zieht aus – aber nur unter einer Bedingung!
27.10.2025
Prinz wird ausradiert
„Finale Demütigung“ für Andrew im Epstein-Skandal
31.10.2025

Der 65-jährige Sohn von Queen Elizabeth ist damit jetzt ein Bürgerlicher mit dem Namen Andrew Mountbatten Windsor. Für seine Ex-Frau Sarah Ferguson gilt dasselbe. Sie hat den Titel Duchess of York verloren.  

Ferguson auf sich gestellt
Andrews dereinst mit der Queen vereinbarter Pachtvertrag für die Royal Lodge, die Andrew zuletzt quasi mietfrei bewohnt hat, wird laut Palast beendet. Andrew werde in eine andere private Unterkunft ziehen. Die Kosten dafür trage der König.

All dies werde als notwendig erachtet, „ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.“ Ferguson wurde ausgerichtet, sie sei auf sich selbst gestellt. 

Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten Windsor
Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten Windsor(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)

Briten sehen Andrew im Wüsten-Exil
In Großbritannien gibt es unterdessen Stimmen, dass es nicht genüge, den ehemaligen Prinzen in Sandringham oder irgendwo im Nirgendwo „am Ende der Autobahn M11“, wie es ein Royal-Biograf ausdrückte, unterzubringen. Im Exil in Abu Dhabi wäre Andrew nach Meinung vieler besser aufgehoben.

Ferguson und Windsor müssen aus dem 30-Zimmer-Anwesen der Crown Estate in Windsor auszuziehen.
Ferguson und Windsor müssen aus dem 30-Zimmer-Anwesen der Crown Estate in Windsor auszuziehen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Sein Gordonstoune-Schulfreund Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan hat Andrew bereits vor Jahren einen Luxuspalast mit Indoorpool, Fitnessraum und Heimkino zur Verfügung gestellt. Dort würde er dann in der Nähe des spanischen Ex-Königs Juan Carlos leben. Abu Dhabi hat außerdem kein Auslieferungsabkommen mit dem Vereinigten Königreich. 

Sky Roberts, der Bruder des verstorbenen Epstein-Opfers Virginia Giuffre, die Andrew schwer belastet hat, fordert weitere Ermittlungen: „Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen: Er muss hinter Gitter – Punkt.“

Geht Andrew Mountbatten Windsor ins Exil?
Geht Andrew Mountbatten Windsor ins Exil?(Bild: Jordan Pettitt / PA / picturedesk.com)

Wo immer Andrew nun landet. Die neue Bleibe müsste den Ansprüchen der Royal Dogs, so sie bei ihm bleiben, gerecht werden. Nach 98 Hektar königlichem Rasen wird ein gemütlicher Garten mit ausreichend Platz zwingend notwendig sein. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Royals
Andrew & Sarah
Was passiert mit den geliebten Corgis der Queen?
Skandal um Epstein
Britische Königsfamilie erhält Mitleid von Trump
Neuer royaler Wohnsitz
William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen
Neuer E-Mail-Verlauf
Andrew wollte Epstein „persönlich“ treffen
Druck von König?
Bruder von Epstein-Opfer meldet sich zu Wort
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf