Was passiert mit den geliebten Corgis der Queen?

Corgis bleiben „in der Familie“ – aber bei wem?

Gegenüber der aufgeregten Öffentlichkeit hat der Buckingham-Palast nun endlich für Klarheit gesorgt: „Die Corgis werden in der Familie bleiben.“

Ein Statement, das beruhigt, aber dennoch eine neue Frage aufwirft: Bleiben Muick und Sandy bei Andrew oder bei Fergie? Oder ziehen sie vielleicht zu einer ihrer Töchter, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie oder nehmen sich doch Queen Camilla und King Charles der Hunde an?