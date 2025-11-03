Für guten Zweck: Prohaska als Stargast in Tirol

Am Donnerstag, 6. November, lädt das Ristorante Garda in Innsbruck zur traditionellen Garda-Galanacht zugunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Das gesellschaftliche Highlight ist heuer hochkarätig besetzt: Als Stargäste werden Fußballlegenden wie Herbert „Schneckerl“ Prohaska, Kurt Welzl, Roland Kirchler, Michael Baur und Andreas Spielmann erwartet.
Für die musikalische Unterhaltung sorgen Die Jungen Zillertaler („Die Juzis“) sowie Musicalstar Alfons Haider, der gemeinsam mit Eventmoderator Ralph Schader („The Voice“) durch den Abend führt.
Das Event steht unter dem Motto „Musik – Show – Sport – Kultur und Kulinarik“. Besonders gefeiert wird an diesem Abend auch der 71. Geburtstag von Ex-FC-Tirol-Stürmer Kurt Welzl.
„Noch nie so hochkarätig“
Gastgeber Josef Nocker, Chef des Ristorante Garda, zeigt sich erfreut über das prominente Line-up: „So hochkarätig besetzt war unsere Gala noch nie.“ Die Einnahmen des Abends kommen wie jedes Jahr der Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ zugute.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.