Licht-ins-Dunkel-Gala

Für guten Zweck: Prohaska als Stargast in Tirol

Fußball National
03.11.2025 11:10
Christian Kuen, Herbert Prohaska, Ralph Schader und Alfons Haider (von links)
Christian Kuen, Herbert Prohaska, Ralph Schader und Alfons Haider (von links)(Bild: Sue)

Am Donnerstag, 6. November, lädt das Ristorante Garda in Innsbruck zur traditionellen Garda-Galanacht zugunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Das gesellschaftliche Highlight ist heuer hochkarätig besetzt: Als Stargäste werden Fußballlegenden wie Herbert „Schneckerl“ Prohaska, Kurt Welzl, Roland Kirchler, Michael Baur und Andreas Spielmann erwartet.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Die Jungen Zillertaler („Die Juzis“) sowie Musicalstar Alfons Haider, der gemeinsam mit Eventmoderator Ralph Schader („The Voice“) durch den Abend führt.

Das Event steht unter dem Motto „Musik – Show – Sport – Kultur und Kulinarik“. Besonders gefeiert wird an diesem Abend auch der 71. Geburtstag von Ex-FC-Tirol-Stürmer Kurt Welzl.

(Bild: Sue)

„Noch nie so hochkarätig“
Gastgeber Josef Nocker, Chef des Ristorante Garda, zeigt sich erfreut über das prominente Line-up: „So hochkarätig besetzt war unsere Gala noch nie.“ Die Einnahmen des Abends kommen wie jedes Jahr der Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ zugute.

