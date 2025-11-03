Wien: Unfall verursachte 18 Kilometer langen Stau

Um 10.50 Uhr meldete der ÖAMTC Staus und Verkehrsbehinderungen auf vier Autobahnen und drei Straßen: auf der A8 Richtung Salzburg zwischen Achenmühle sowie in Tirol auf der A12 Inntal Autobahn zwischen Jenbach und dem Knoten Innsbruck-Amras. Die meisten Staus wurden aus Wien gemeldet: auf der A23 zwischen Hirschstetten und dem Knoten Kaisermühlen sowie zwischen Inzersdorf-Nord und der Sagedergasse, auf der B64 (zwischen Arzberger Straße und Untergasse), B226 (zwischen Floridsdorfer Brücke und Dresdner Straße nach einem Unfall) und zwischen der Sorbaitgasse und der Gablenzgasse.