Eisbullen krachen in CHL auf Karawanken-Express

Die Nuss, die es heute zu knacken gilt, dürfte kaum weicher sein. Mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gibt eines der unangenehmsten Teams der Deutschen Eishockeyliga seine Visitenkarte an der Salzach ab. Der Klub von der Nordseeküste spielte in den vergangenen Jahren groß auf, stand in der Saison 2023/24 sogar im Liga-Finale und nimmt zum dritten Mal in der Klubgeschichte an der Eliteliga teil. „Wir dürfen nicht zu viele Chancen zulassen und stellen uns darauf ein, defensiv gefordert zu werden“, warnte Viveiros vor den Norddeutschen, die von 300 Fans unterstützt werden sollen.