Nach Sieg gegen Tychy

Eisbullen krachen in CHL auf Karawanken-Express

Salzburg
31.08.2025 07:00
Auf Manny Viveiros und seine Bullen wartet ein echter Brocken.
Auf Manny Viveiros und seine Bullen wartet ein echter Brocken.(Bild: GEPA)

Nur 48 Stunden nach dem 3:1-Heimsieg gegen Tychy (Pol) bekommen es die Eisbullen in der Champions Hockey League (CHL) bereits mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu tun. Bei den Deutschen brillieren speziell drei Slowenen, die auch hierzulande als „Karawanken-Express“ bekannt sind.

„Solche Spiele können vorkommen“, sagte Bulls-Coach Manny Viveiros Freitag nach dem 3:1-Erfolg der Eisbullen in der Champions Hockey League gegen GKS Tychy. Erst in den letzten Sekunden sorgte Tom Raffl für die Erlösung und die wichtigen drei Punkte gegen den polnischen Meister.

Zitat Icon

Wir dürfen nicht zu viele Chancen zulassen und stellen uns darauf ein, defensiv gefordert zu werden

Manny Viveiros, Headcoach EC Red Bull Salzburg

Die Nuss, die es heute zu knacken gilt, dürfte kaum weicher sein. Mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gibt eines der unangenehmsten Teams der Deutschen Eishockeyliga seine Visitenkarte an der Salzach ab. Der Klub von der Nordseeküste spielte in den vergangenen Jahren groß auf, stand in der Saison 2023/24 sogar im Liga-Finale und nimmt zum dritten Mal in der Klubgeschichte an der Eliteliga teil. „Wir dürfen nicht zu viele Chancen zulassen und stellen uns darauf ein, defensiv gefordert zu werden“, warnte Viveiros vor den Norddeutschen, die von 300 Fans unterstützt werden sollen.

Lesen Sie auch:
Sorgte für den Bulls-Sieg: Kapitän Thomas Raffl.
CHL-Auftakt
Eisbullen-Ikone sorgt für Sieg im „Auswärtsspiel“
29.08.2025

Mit Andy Miele besitzen die „Fischtowner“ mindestens einen gefährlichen Stürmer aus Übersee. Das Herzstück spricht aber slowenisch. Der auch hierzulande bekannte „Karawanken-Express“ um Ziga Jeglič, Jan Urbas und Miha Verlič sorgt stets für hohe Wellen an der Küste. Beim 3:2-Overtimetriumph gegen Titelträger Zürich war das Trio fast alleine für den Sieg verantwortlich.

Salzburg gegen Bremerhaven: Lautstarkes „Moin“ nötig
Die Bulls brauchen gegen die Deutschen somit ein lautstarkes „Moin“, um von Beginn an hellwach zu sein. „Sie sind wirklich eine sehr gute Mannschaft. Es wird eine echte Challenge für uns“, weiß Viveiros. Dieser muss weiter ohne Huber, Bourke, Hochkofler, Schreiner und den langzeitverletzten Wukovits auskommen.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
