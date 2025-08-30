Hallein eröffnete seinen Forstgarten
Neuer Naherholungsort
Die Halleiner haben einen neuen Naherholungsort: Bürgermeister Alexander Stangassinger eröffnete am Freitag den Forstgarten. Das 4500 Quadratmeter große Grundstück war jahrzehntelang in Privatbesitz und für die Öffentlichkeit nicht betretbar.
Mit Jahresanfang wurde die Stadt Hallein zum neuen Pächter der Fläche, die den Bundesforsten gehört.
Bei der Gestaltung flossen Ideen der Bürger ein. In den nächsten Wochen werden Bänke und ein Brunnen errichtet.
Bis Oktober ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.
