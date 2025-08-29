Zwei Juniors dürfen mit Altachs Profis nach Wien

„Macht mich Stolz, macht es aber nicht leichter“

„Es wird ein schweres Spiel, aber wir lernen von Match zu Match dazu“, sagt der 57-Jährige, der von der Mentalität seiner Mannschaft begeistert ist. „Trotz der Niederlagen ist die Stimmung im Training sehr gut, alle ziehen voll mit.“ Und auch das Ziel, junge Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln, scheint voll aufzugehen: Nemanja Krstovic und Adrian Vonbrül dürfen mit der Kampfmannschaft zur Wiener Austria fahren. „Das macht mich natürlich sehr stolz, die Sache gegen Schwaz aber nicht leichter.“