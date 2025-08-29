Zwei Juniors dürfen mit Altachs Profis nach Wien

Auch wenn es zuletzt für seine junge Mannschaft drei Niederlagen in Serie gab, ist Altach Juniors-Trainer Bernhard Summer mit der Entwicklung zufrieden. „Bei uns wird nicht nur davon geredet junge Spieler für die Kampfmannschaft zu entwickeln, hier wird wirklich gemacht!“ So fehlen ihm im Westliga-Duell gleich zwei Youngsters, dafür mit dem Bundesliga-Team zur Austria nach Wien reisen dürfen.
„Da oben habe ich an alles, nur nicht an Fußball gedacht“, gestand Altach Juniors-Coach Bernhard Summer, nachdem er vorigen Sonntag mit der 3774 Meter hohen Wildspitze den zweithöchsten Berg Österreichs erklommen hatte. Das wurde danach aber wie anders, muss sein junges Team, das zuletzt in der Westliga und im VFV-Cup drei Niederlagen zu verdauen hatte, am Samstag (18) doch bei Schwaz ran.
„Macht mich Stolz, macht es aber nicht leichter“
„Es wird ein schweres Spiel, aber wir lernen von Match zu Match dazu“, sagt der 57-Jährige, der von der Mentalität seiner Mannschaft begeistert ist. „Trotz der Niederlagen ist die Stimmung im Training sehr gut, alle ziehen voll mit.“ Und auch das Ziel, junge Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln, scheint voll aufzugehen: Nemanja Krstovic und Adrian Vonbrül dürfen mit der Kampfmannschaft zur Wiener Austria fahren. „Das macht mich natürlich sehr stolz, die Sache gegen Schwaz aber nicht leichter.“
