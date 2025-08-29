Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Macht mich stolz“

Zwei Juniors dürfen mit Altachs Profis nach Wien

Vorarlberg
29.08.2025 18:25
Altach Juniors-Trainer Bernhard Summer ist mit der Entwicklung zufrieden.
Altach Juniors-Trainer Bernhard Summer ist mit der Entwicklung zufrieden.(Bild: GEPA)

Auch wenn es zuletzt für seine junge Mannschaft drei Niederlagen in Serie gab, ist Altach Juniors-Trainer Bernhard Summer mit der Entwicklung zufrieden. „Bei uns wird nicht nur davon geredet junge Spieler für die Kampfmannschaft zu entwickeln, hier wird wirklich gemacht!“ So fehlen ihm im Westliga-Duell gleich zwei Youngsters, dafür mit dem Bundesliga-Team zur Austria nach Wien reisen dürfen.

0 Kommentare

„Da oben habe ich an alles, nur nicht an Fußball gedacht“, gestand Altach Juniors-Coach Bernhard Summer, nachdem er vorigen Sonntag mit der 3774 Meter hohen Wildspitze den zweithöchsten Berg Österreichs erklommen hatte. Das wurde danach aber wie anders, muss sein junges Team, das zuletzt in der Westliga und im VFV-Cup drei Niederlagen zu verdauen hatte, am Samstag (18) doch bei Schwaz ran.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

„Macht mich Stolz, macht es aber nicht leichter“
„Es wird ein schweres Spiel, aber wir lernen von Match zu Match dazu“, sagt der 57-Jährige, der von der Mentalität seiner Mannschaft begeistert ist. „Trotz der Niederlagen ist die Stimmung im Training sehr gut, alle ziehen voll mit.“ Und auch das Ziel, junge Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln, scheint voll aufzugehen: Nemanja Krstovic und Adrian Vonbrül dürfen mit der Kampfmannschaft zur Wiener Austria fahren. „Das macht mich natürlich sehr stolz, die Sache gegen Schwaz aber nicht leichter.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 17°
Symbol bedeckt
Bludenz
14° / 19°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
14° / 20°
Symbol bedeckt
Feldkirch
14° / 20°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.663 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
115.879 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
86.019 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3625 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Innenpolitik
Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“
1381 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker erklärt im Gespräch mit Katia Wagner, wie der ...
Mehr Vorarlberg
„Macht mich stolz“
Zwei Juniors dürfen mit Altachs Profis nach Wien
VCÖ-Test
Rankweil und Feldkirch mit den schönsten Bahnhöfen
Gegen die Diving Ducks
Die Dornbirn Indians starten ihre finale Titeljagd
Dramatische Zahlen
Nachhilfebedarf in Vorarlberg auf Rekordniveau
Heimsieg über Pinzgau?
Wachgeküsst – Lustenau hat Lust auf mehr bekommen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf