Attacke auf Ordensschwester in Admont: Neue Spuren

Nach dem aufsehenerregenden vereitelten Diebstahl samt körperlicher Attacke auf eine Ordensschwester in Stift Admont mehren sich die Hinweise zum Täter. Der entscheidende Tipp war aber noch nicht dabei.
Viel Courage bewies Montagfrüh eine steirische Nonne: Wie berichtet, ertappte sie in der Stiftskirche Admont einen Mann, als er Geld aus der Sakristei stehlen wollte. Sie entriss ihm die Beute und verteidigte diese, obwohl sie der Mann mit Schlägen und Tritten malträtierte. Der Unbekannte ergriff die Flucht.
Schlechte Zähne und Dialekt
Die Fahndung nach dem 1,85 bis 1,90 Meter großen, korpulenten Unbekannten mit kurzen grauen Haaren läuft nach wie vor. Nun gingen bei der Polizei weitere Hinweise ein. So dürfte er aus der Kirche in Richtung Frauenberg geflüchtet sein. Am „Enns-Weg“ sprach er mit einem Mann, der gerade mit Mäharbeiten beschäftigt war. Diesem fielen die schlechten Zähne des Mannes und sein steirischer Dialekt auf.
Fluchtversuch per Anhalter
Gegen 8.45 Uhr wurde der Verdächtige im Bereich Mödringer Brücke (Auffahrt Frauenberg) gesehen – dort hat er laut Zeugen versucht, per Anhalter in Richtung Liezen zu fahren. Ob er dies geschafft hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Admont unter 059-133/6341 melden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.