Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Täter noch flüchtig

Attacke auf Ordensschwester in Admont: Neue Spuren

Steiermark
29.08.2025 17:08
Die Kirche im weltbekannten Stift Admont, wo sich die Konfrontation ereignete
Die Kirche im weltbekannten Stift Admont, wo sich die Konfrontation ereignete(Bild: Pail Sepp)

Nach dem aufsehenerregenden vereitelten Diebstahl samt körperlicher Attacke auf eine Ordensschwester in Stift Admont mehren sich die Hinweise zum Täter. Der entscheidende Tipp war aber noch nicht dabei.

0 Kommentare

Viel Courage bewies Montagfrüh eine steirische Nonne: Wie berichtet, ertappte sie in der Stiftskirche Admont einen Mann, als er Geld aus der Sakristei stehlen wollte. Sie entriss ihm die Beute und verteidigte diese, obwohl sie der Mann mit Schlägen und Tritten malträtierte. Der Unbekannte ergriff die Flucht.

Schlechte Zähne und Dialekt
Die Fahndung nach dem 1,85 bis 1,90 Meter großen, korpulenten Unbekannten mit kurzen grauen Haaren läuft nach wie vor. Nun gingen bei der Polizei weitere Hinweise ein. So dürfte er aus der Kirche in Richtung Frauenberg geflüchtet sein. Am „Enns-Weg“ sprach er mit einem Mann, der gerade mit Mäharbeiten beschäftigt war. Diesem fielen die schlechten Zähne des Mannes und sein steirischer Dialekt auf.

Lesen Sie auch:
Hier in der Stiftskirche Admont kam es zur Konfrontation.
Dieb macht keine Beute
Beherzte Nonne stellt Eindringling in Stift Admont
25.08.2025

Fluchtversuch per Anhalter
Gegen 8.45 Uhr wurde der Verdächtige im Bereich Mödringer Brücke (Auffahrt Frauenberg) gesehen – dort hat er laut Zeugen versucht, per Anhalter in Richtung Liezen zu fahren. Ob er dies geschafft hat, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Admont unter 059-133/6341 melden.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
197.663 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
115.879 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
86.019 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3625 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1895 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Innenpolitik
Kanzler: „Wir haben manches falsch eingeschätzt“
1381 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker erklärt im Gespräch mit Katia Wagner, wie der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf