Attacke auf Ordensschwester in Admont: Neue Spuren

Schlechte Zähne und Dialekt

Die Fahndung nach dem 1,85 bis 1,90 Meter großen, korpulenten Unbekannten mit kurzen grauen Haaren läuft nach wie vor. Nun gingen bei der Polizei weitere Hinweise ein. So dürfte er aus der Kirche in Richtung Frauenberg geflüchtet sein. Am „Enns-Weg“ sprach er mit einem Mann, der gerade mit Mäharbeiten beschäftigt war. Diesem fielen die schlechten Zähne des Mannes und sein steirischer Dialekt auf.