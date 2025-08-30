„Paket schafft Perspektiven für die Gemeinden“

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) kann das nicht nachvollziehen: „Mit diesem Paket schaffen wir Planungssicherheit und Perspektiven für die Gemeinden.“ Falls es nicht umgesetzt werde, drohe so manches wichtige Projekt auf längere Zeit in der Schublade zu bleiben. Bestätigt wird das von Bürgermeister Roman Jandrisevits (SPÖ) in Sulz. Nach dem Abriss des Feuerwehrhauses sollte der Dorfplatz neu gestaltet werden. Geplant ist eine begrünte Begegnungszone für Jung und Alt mit Obstbäumen. „Ohne Gemeindepaket können wir das nicht umsetzen“, schildert Jandrisevits.