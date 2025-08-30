Humorvoller Konter für „Wiener Baustellengrantler“

„Gusch! Mia homs glei...“ steht auf dem Transparent, das ein Passant auf Facebook gepostet hat. Darunter findet man jede Menge lustiger Kommentare. Googelt man die angegebene Homepage „bauhandwert.at“ findet man eine Firma aus Zemendorf (Bezirk Mattersburg) hinter der Ansage. Wir haben nachgefragt, wie Bauhandwert auf diesen Spruch gekommen ist.
„Der Spruch ist eigentlich eine augenzwinkernde Reaktion auf die vielen ,netten‘ Worte, die man als Bauarbeiter mit Mattersburger Kennzeichen frühmorgens in Wien serviert bekommt“, schmunzelt Geschäftsführer Peter Wagentristl, der das Banner auch gestaltet hat. „Da hört man ,hauts eich iwa die Heisa‘ oder ’,schleichts eich, Gscheade‘ und andere Nettigkeiten. Vor allem, wenn man aus dem Burgenland kommt.“ Deshalb auch die lustige Antwort der Firma, die die gleiche Sprache spricht, wie die morgendlichen Grantler.
Die Antwort der Baufirma ist auf alle Fälle ein Hingucker und ruft vor allem eins hervor: Lachen. Und damit hat man schon ein Stückchen gewonnen. Denn: „Wir wissen schon, dass unsere Arbeiten oft laut sind, Schmutz verursachen und den Verkehr beeinträchtigen und verstehen auch sämtliche kreativen Ausblühungen an Begrüßungsformeln, aber gemacht gehört die Arbeit trotzdem“, so Wagentristl.
Mit „Gusch! Mia homs glei...“ möchte die Firma also zeigen, dass sie den Grant zwar nachvollziehen kann, sie aber auch die gleiche „Sprache“ spricht und an der Situation oft nichts ändern kann, da manche Arbeiten einfach erledigt werden müssen.
Gusch! Mia homs glei!
Peter Wagentristl
„Außerdem unterstreicht der Spruch unsere regionale Verwurzelung und soll zugleich Zuversicht und Gemeinschaftsgefühl vermitteln – gerade in unserer handwerklichen Tätigkeit, bei der wir Bauvorhaben zuverlässig und engagiert umsetzen“, so der Geschäftsführer.
