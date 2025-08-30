Humorvoller Konter für „Wiener Baustellengrantler“

„Der Spruch ist eigentlich eine augenzwinkernde Reaktion auf die vielen ,netten‘ Worte, die man als Bauarbeiter mit Mattersburger Kennzeichen frühmorgens in Wien serviert bekommt“, schmunzelt Geschäftsführer Peter Wagentristl, der das Banner auch gestaltet hat. „Da hört man ,hauts eich iwa die Heisa‘ oder ’,schleichts eich, Gscheade‘ und andere Nettigkeiten. Vor allem, wenn man aus dem Burgenland kommt.“ Deshalb auch die lustige Antwort der Firma, die die gleiche Sprache spricht, wie die morgendlichen Grantler.