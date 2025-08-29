Rankweil und Feldkirch mit den schönsten Bahnhöfen

Grund zur Freude haben auch die Feldkircher: Ihr Bahnhof landete österreichweit auf Platz sieben. Verbesserungen wünschen sich die Fahrgäste in der Montfortstadt vor allem bei den WC- und den Fahrradabstellanlagen. Der Bahnhof Hohenems belegt einen guten 14. Rang. Minuspunkte gab es für den Wartebereich und die Toiletten.