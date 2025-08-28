Famose Kammermusik und ein „Steigerungslauf“

Die Stimme gesucht – und gefunden

Auch der Liedervortrag am Dienstagnachmittag begann mit Mendelssohn. Während Tenor Patrick Grahl alle weiteren Programmpunkte begeisternd erfüllte, fand er für dessen Lieder allerdings nicht den Ton. Glaubte er vielleicht an das Vorurteil, dass dieser Komponist schulmäßig schrieb, oder war er noch gehemmt? Wie auch immer, mit Liedern von Johann Vesque von Püttlingen (geb. 1803) – übrigens eine Persönlichkeit mit spannender Biografie und bemerkenswerten Kompositionen – sang er sich frei und zeigte Humor und Textdeutlichkeit. Bei ausgewählten Liedern von Schubert und der Dichterliebe, die nach der Pause folgten, fand Patrick Grahl dann zu einer stimmlichen und gestalterischen Kraft, die auf ihre Weise ideal zu nennen ist. Sein an Bach geschulter Tenor hat vielschichtige zarte Farben ebenso wie Volumen, seine Diktion ist sehr gut und seine dezente Mimik und Gestik wirken authentisch. Daniel Heide, mit dem Grahl häufig auftritt, war ein wunderbarer Partner am Klavier. Das Publikum feierte dieses überzeugende Konzert und wurde mit zwei Zugaben beschenkt, Schumanns „Mondnacht“ und Mendelssohns „Nachtlied“, beide nach einem Text von Joseph von Eichendorff.