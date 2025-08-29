Im Duell der Gescheiterten geht es schon um viel

Nach einem fulminanten Start in die Zweitligasaison ist bei der Lustenauer Austria ein wenig der Wurm drinnen. Das zeigt auch die 0:2-Heimniederlage in der zweiten Cup-Runde gegen Ligakonkurrent Kapfenberg. Eine Situation, die auch der heutige Gegner der Grün-Weißen kennt – denn auch bei der Vienna läuft es nicht rund.
Sowohl für die Vienna als auch für Austria Lustenau lief es zuletzt nicht rund. Beide Teams scheiterten in der 2. ÖFB-Cup-Runde, dazu holten beide in den letzen zwei Liga-Spielen nur einen Punkt. „Sie werden dieses Spiel deshalb unbedingt gewinnen wollen“, weiß Lustenau-Trainer Markus Mader, was in der heutigen Partie (18) auf sein Team zukommt. Doch auch Lustenau steht schon etwas unter Erfolgszwang. „Jetzt schon von Druck zu sprechen, ist aber wohl noch etwas früh. Aber sollten wir verlieren, wächst die Unzufriedenheit weiter“, ist sich der Trainer bewusst.
Wiener als erklärter Aufstiegsaspirant
Ein Trost: wenigstens haben das Cup-Spiel alle heil überstanden, es kamen keine neuen Verletzungen dazu. Nicht nur für Mader ist die Vienna der Aufstiegsfavorit. Die Döblinger machen auch keinen Hehl daraus, dass sie unbedingt in die Bundesliga wollen.
So leistet sich der älteste Fußballklub Österreichs in dieser Saison einen 30-Mann-Kader. Lustenaus Coach erwartet ein schweres, aber attraktives Match. „Die Vienna wird sich nicht nur hinten reinstellen, sondern das Spiel machen wollen. Wenn wir gut verteidigen und unsere Umschaltmomente nützen, kann uns das entgegenkommen.“ Mader hat dafür auch schon einige Varianten im Kopf, wie es klappen könnte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.