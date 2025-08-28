Vorteilswelt
Wäscheunternehmen

Wolford spürt Folgen von Filialschließungen

Vorarlberg
28.08.2025 13:17
Die guten Nachrichten aus dem Hause Wolford halten sich in Grenzen.
Die guten Nachrichten aus dem Hause Wolford halten sich in Grenzen.

Der Vorarlberger Wäschehersteller Wolford hat weiterhin mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. So musste das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen.   

Beim strauchelnden Vorarlberger Wäschekonzern Wolford ist das Halbjahresergebnis 2025 mager ausgefallen. Der Umsatz verringerte sich um 10,1 Millionen Euro auf 33,0 Millionen Euro, „was im Wesentlichen auf die anhaltenden Auswirkungen von Lieferverzögerungen und Filialschließungen, die im Vorjahr eingeleitet wurden, zurückzuführen ist“, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

„Obwohl diese Probleme Ende 2024 strukturell behoben wurden, wirkten sich ihre Folgen weiterhin auf die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2025 aus“, hieß es weiter. Nach Angaben des Unternehmens ist es aber gelungen, die „Kostenbasis zu senken“, was zu einem im Vergleich zum Vorjahr relativ stabilen operativen Ergebnis geführt habe. Konkrete Zahlen nannte Wolford nicht. In den vergangenen Monaten eingeleitete „Straffungs- und Effizienzmaßnahmen“ würden nunmehr jedenfalls Wirkung zeigen.

Vorarlberg
