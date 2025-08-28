Wolford spürt Folgen von Filialschließungen

„Obwohl diese Probleme Ende 2024 strukturell behoben wurden, wirkten sich ihre Folgen weiterhin auf die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2025 aus“, hieß es weiter. Nach Angaben des Unternehmens ist es aber gelungen, die „Kostenbasis zu senken“, was zu einem im Vergleich zum Vorjahr relativ stabilen operativen Ergebnis geführt habe. Konkrete Zahlen nannte Wolford nicht. In den vergangenen Monaten eingeleitete „Straffungs- und Effizienzmaßnahmen“ würden nunmehr jedenfalls Wirkung zeigen.