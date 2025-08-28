Bub krachte mit E-Bike in stehendes Auto
Unfall in Riezlern
Ein zehn Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag im Kleinwalsertal (Vorarlberg) mit seinem E-Bike verunfallt und hat sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.20 Uhr auf der Walserstraße im Ortsteil Riezlern. Der Zehnjährige war mit seinem E-Bike gerade in Richtung Mittelberg unterwegs, einige Meter vor ihm fuhr ein Pkw. Aufgrund eines Verkehrshindernisses musste der Autofahrer plötzlich abbremsen.
Mehrere Verletzungen
Der Bub bekam das allerdings zu spät mit und krachte mit seinem E-Bike in das Heck des Fahrzeugs. Beim Sturz zog er sich diverse Verletzungen zu, er wurde ins Spital gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.