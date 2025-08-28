Luft nach oben beim Umstieg von Bahn in den Bus

Dass das Land Vorarlberg in Kooperation mit den ÖBB das Bahnangebot seit mehreren Jahren sukzessive verbessert, macht sich bezahlt. Die Zufriedenheit mit der Anzahl der Zugverbindungen ist bei den Vorarlberger Fahrgästen am höchsten. Während acht Prozent der Fahrgäste im Westen Österreichs mit der Anzahl der Verbindungen im Nah- und Regionalverkehr unzufrieden sind, sind es im Österreich-Schnitt mit 19 Prozent mehr als doppelt so viele. „Wichtig ist, das Angebot in Vorarlberg weiter zu verbessern. Die Bahnfahrer leisten einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit, etwa zur Vermeidung von Staus auf den Straßen und zur Erreichung der Klimaziele“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger.