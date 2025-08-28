Vorteilswelt
Großeinsatz

Mit Waffe bedroht: Zwei Männer festgenommen

Vorarlberg
28.08.2025 18:55
Beamte der Cobra kassierten die Verdächtigen ein.
Beamte der Cobra kassierten die Verdächtigen ein.(Bild: Shourot Maurice)

Alarm am frühen Donnerstagabend in Bregenz: Zwei Männer sollen in der Nähe des Arbeitsmarktservice (AMS) in der Rheinstraße eine dritte Person mit einer Waffe bedroht haben. DIe Einsatzkräfte rückten umgehend aus – und waren erfolgreich. 

Kurz nachdem gegen 17 Uhr der Notruf bei der Polizei eingegangen war, rückten mehrere Streifen des Sondereinsatzkommandos Cobra aus. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ hob ab, um aus der Luft nach den Verdächtigen zu suchen. Recht weit kam das Duo nicht. Gegen 18 Uhr kam es bei einer Tankstelle in der Arlbergstraße zu einer spektakulären Festnahme. Zwei männliche Personen, die bewaffnet gewesen sein sollen, wurden von der ebenfalls schwerbewaffneten Exekutive einkassiert.

