Mit Waffe bedroht: Zwei Männer festgenommen

Kurz nachdem gegen 17 Uhr der Notruf bei der Polizei eingegangen war, rückten mehrere Streifen des Sondereinsatzkommandos Cobra aus. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ hob ab, um aus der Luft nach den Verdächtigen zu suchen. Recht weit kam das Duo nicht. Gegen 18 Uhr kam es bei einer Tankstelle in der Arlbergstraße zu einer spektakulären Festnahme. Zwei männliche Personen, die bewaffnet gewesen sein sollen, wurden von der ebenfalls schwerbewaffneten Exekutive einkassiert.