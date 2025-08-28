Mit Waffe bedroht: Zwei Männer festgenommen
Großeinsatz
Alarm am frühen Donnerstagabend in Bregenz: Zwei Männer sollen in der Nähe des Arbeitsmarktservice (AMS) in der Rheinstraße eine dritte Person mit einer Waffe bedroht haben. DIe Einsatzkräfte rückten umgehend aus – und waren erfolgreich.
Kurz nachdem gegen 17 Uhr der Notruf bei der Polizei eingegangen war, rückten mehrere Streifen des Sondereinsatzkommandos Cobra aus. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ hob ab, um aus der Luft nach den Verdächtigen zu suchen. Recht weit kam das Duo nicht. Gegen 18 Uhr kam es bei einer Tankstelle in der Arlbergstraße zu einer spektakulären Festnahme. Zwei männliche Personen, die bewaffnet gewesen sein sollen, wurden von der ebenfalls schwerbewaffneten Exekutive einkassiert.
