Wachgeküsst – Lustenau hat Lust auf mehr bekommen!

Es war nur eine Frage der Zeit bis der FC Lustenau nach 19 Jahren in der Westliga ankommt. Nach zwei Pleiten zum Saisonstart folgten jetzt zwei Siege. Die Blau-Weißen haben jetzt auf alle Fälle Lust auf mehr bekommen. Bei uns ist Trainer Philipp Hagspiel im Interview der 3. Liga zu Gast.