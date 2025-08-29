Die Bilder zur Jungfernfahrt der neuen „Krone“-Bim
150 Leser waren dabei
Die Jungfernfahrt der „Krone“-Bim lockte zahlreiche Gäste und sorgte für ausgelassene Stimmung. Von der feierlichen Begrüßung über musikalische Begleitung bis hin zum ersten Einsteigen – die Highlights der Sonderfahrt haben wir in einer Bildergalerie festgehalten. Tauchen Sie ein in die schönsten Momente!
Volle Fahrt voraus: Die „Krone“-Bim feierte ihre Jungfernfahrt und machte gleich Lust auf mehr. Mit dabei: über 150 Gäste, jede Menge gute Stimmung und sogar Livemusik an Bord. Wer das Spektakel verpasst hat, kann sich die Highlights jetzt in unserer Bildergalerie ansehen – von der ersten Begrüßung bis zum Einsteigen in die neue Bim.
