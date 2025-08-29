Was Eltern im Schulstress nicht vergessen sollten

Am Anfang stand ein Zuckertütenbaum

Dass der erste Schultag mittlerweile ein echtes Event und das Angebot dazu riesig ist, bestätigt mit Gerlinde Kukral die Inhaberin des ältesten Schreibwarenladens von Linz. Die Geschäfte sind voll mit Präsenten, die sich als Füllmaterial für Schultüten eignen. „Süßes, Radiergummis, Haarspangen, Schlüsselanhänger. Süß finde ich zum Beispiel die ,Sorgenfresser‘ als plüschige Begleiter durch den neuen Lebensabschnitt“, so Kukral. „Vor zwanzig Jahren war es noch nicht selbstverständlich, dass jeder Erstklässler eine Schultüte hatte. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken! So extrem wie in Deutschland wird das bei uns aber noch nicht betrieben. Obwohl die Händler drängen.“