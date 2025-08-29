Bei diesem Duell steht es vorm Anpfiff 0:17!

Ohne Ausländer wirds schwer

Weißenböck: „Wir setzen bewusst auf Spieler aus der Region oder Akademien, um ihnen vielleicht beim Sprung nach oben zu helfen – und legen ihnen da auch nichts in den Weg.“ Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die Legionärspolitik anderer Klubs: „Es gibt viele Regionalligisten - und da ist es oft schwer, ohne Ausländer eine Leistungsdichte zu erreichen.“ Seine Befürchtung: In Zukunft werde es noch mehr Legionäre in den 3. Ligen geben. Wegen Reform, dank der es ab Sommer 2026 stt drei vier e Regionlligen geb en wird – udn damit nich mehr Vereine, die gute Spieler benötigenGeorg Leblhuber