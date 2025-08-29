Mann wollte Rottweiler streicheln: Tier biss zu

Zur verhängnisvollen Begegnung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Gasthaus in Stiwoll: Der 41-jährige Weststeirer war mit Arbeiten beim Lokal beschäftigt. Weil er den Hund eines Lokalgastes streicheln wollte, kniete er sich zu diesem unter den Tisch. Da biss der Rottweiler dem Mann in den Arm.