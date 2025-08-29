Vorteilswelt
Steirer im UKH

Mann wollte Rottweiler streicheln: Tier biss zu

Steiermark
29.08.2025 10:11
Das Rote Kreuz brachte den Mann ins Grazer Unfallkrankenhaus.
Das Rote Kreuz brachte den Mann ins Grazer Unfallkrankenhaus.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Zu einem verhängnisvollen Hundebiss kam es am Donnerstag in Stiwoll (Graz-Umgebung): Als ein 41-Jähriger einen fremden Rottweiler beißen wollte, biss das Tier zu. Der Mann wurde ins UKH Graz gebracht.

Zur verhängnisvollen Begegnung kam es am Donnerstagnachmittag in einem Gasthaus in Stiwoll: Der 41-jährige Weststeirer war mit Arbeiten beim Lokal beschäftigt. Weil er den Hund eines Lokalgastes streicheln wollte, kniete er sich zu diesem unter den Tisch. Da biss der Rottweiler dem Mann in den Arm.

Mann erlitt Schwindelanfall
Der anwesende Chef des 41-Jährigen wollte ihn infolgedessen zu einem Arzt führen. Doch der Mann erlitt am Weg eine Schwindelattacke, weshalb sein Chef am Parkplatz eines Supermarktes in Judendorf anhielt und die Rettung verständigte. Das Rote Kreuz brachte den Mann schließlich ins Grazer Unfallkrankenhaus, wo eine schwere Bissverletzung am linken Arm festgestellt wurde.

Ob der Hund angeleint war und ob der 41-Jährige den Hundebesitzer zuvor um Erlaubnis gefragt hat, muss erst durch Einvernahmen erhoben werden.

