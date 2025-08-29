Weinende Jugendliche: Kult-Disco sperrt wieder auf

Handy mitschuldig am Disco-Sterben?

Dass speziell in der Nachtgastronomie die Zeiten alles andere als einfach sind, geht auch am „Mr. Bollwerk“ nicht spurlos vorüber. „Hauptgrund sind für mich die sozialen Medien und die Smartphone-Nutzung der Jugendlichen. Am Handy hat man heute ja alles – man pflegt seine Kontakte, spielt, hört Musik und kann es ja auch fürs Dating nutzen.“ Dennoch glaubt er nicht, dass Discos generell dem Tode geweiht sind. „Weil es immer noch Veranstaltungen und Tage gibt, wo die Leute in Massen kommen – nur halt nicht mehr jede Woche von Mittwoch bis Sonntag.“