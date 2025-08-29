Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Bollwerk in Graz

Weinende Jugendliche: Kult-Disco sperrt wieder auf

Steiermark
29.08.2025 12:40
Am 5. und 6. September öffnet das Bollwerk in Graz noch einmal seine Pforten.
Am 5. und 6. September öffnet das Bollwerk in Graz noch einmal seine Pforten.(Bild: Jauschowetz Christian)

Weil ihn die Gäste so bestürmten, sperrt Martin Fritz die Grazer Kult-Disco Bollwerk kurzfristig noch einmal auf – die Location soll danach aber verkauft werden. Auch zwei andere Nacht-Institutionen geben Comeback.

0 Kommentare

Anfang der Woche schlug die Nachricht wie die sprichwörtliche Bombe ein: Das Bollwerk in Graz-Puntigam schließt seine Pforten. „Wir waren von der Resonanz wirklich überwältigt. Bei uns sind unzählige Anrufe und Sprachnachrichten eingegangen – einige Jugendliche haben dabei sogar geweint“, konnte es Bollwerk-Chef Martin Fritz gar nicht glauben.

„Der letzte Tanz“
Besonders berührt, hat ihn die Nachricht einer jungen Grazerin: „Sie hat gesagt, dass sie so hart darauf warten musste, endlich 16 zu werden, um ins Bollwerk zu gehen – jetzt ist sie es endlich und dann sperren wir zu.“ Kurzerhand zieht Fritz jetzt doch nicht den Stecker – zumindest vorerst nicht.

Kommenden Freitag und Samstag öffnet die Kult-Disco unter dem Motto „This the End – der letzte Tanz“ noch einmal ihre Tore. „Das war logistisch gar nicht so einfach, weil wir ja schon damit begonnen haben, die Getränke wegzuführen und die Leitungen abzudrehen. Aber jetzt haben wir eine Woche Zeit, wieder alles herzurichten.“

Martin Fritz sperrt das Bollwerk wieder auf und hat auch noch andere große Pläne.
Martin Fritz sperrt das Bollwerk wieder auf und hat auch noch andere große Pläne.(Bild: Christian Jauschowetz)

Danach ist im Werk aber endgültig Schicht im Schacht. Fritz konzentriert sich auf die Eröffnung des ehemaligen La Noche in Gralla als Eventwerk Anfang November. Dazu bekommt auch das Tollhaus in Weiz einen Relaunch – und wird als Fritz Club wiedereröffnen. „Wir spezialisieren uns da auf Veranstaltungen und werden die Öffnungszeiten reduzieren.“

Lesen Sie auch:
Das Bollwerk in Graz wird nicht aus der Sommerpause zurückkehren. 
Nach 26 Jahren Partys
Grazer Disco-Ära endet: Das Bollwerk sperrt zu
27.08.2025

Handy mitschuldig am Disco-Sterben?
Dass speziell in der Nachtgastronomie die Zeiten alles andere als einfach sind, geht auch am „Mr. Bollwerk“ nicht spurlos vorüber. „Hauptgrund sind für mich die sozialen Medien und die Smartphone-Nutzung der Jugendlichen. Am Handy hat man heute ja alles – man pflegt seine Kontakte, spielt, hört Musik und kann es ja auch fürs Dating nutzen.“ Dennoch glaubt er nicht, dass Discos generell dem Tode geweiht sind. „Weil es immer noch Veranstaltungen und Tage gibt, wo die Leute in Massen kommen – nur halt nicht mehr jede Woche von Mittwoch bis Sonntag.“

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
196.648 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
112.034 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
84.246 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1961 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1893 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1536 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf