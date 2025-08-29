Verstappen beendet erstes Training im Schotter

Probestart, Rechtskurve, ein kurzer Blick in den Rückspiegel – und geschehen war‘s. Max Verstappen setzte seinen Wagen zum Abschluss des Trainings in den Schotter. „Sehr ungewöhnlich“, meinte auch ORF-Kommentator Ernst Hausleitner. „Wie konnte der Wagen im Schotter landen?“, grübelten auch die Red-Bull-Ingenieure via Funk. Und selbst Verstappen wirkte hinsichtlich Körpersprache etwas ratlos, brachte seinen Boliden nicht mehr aus dem Kies heraus, funkte „Ich stecke fest“ in die Box und stieg aus. Ein so sicher nicht geplantes Ende des ersten Trainings an seinem Heim-Rennwochenende. Die Ursache für den Abflug ist noch nicht geklärt.