Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalmannschaft zurück. Neotrainer Jan Urban hat den Stürmer des FC Barcelona am Freitag für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (4.9.) und Finnland (7.9.) einberufen.
„Ich möchte, dass wir mit einer weißen Weste in das Trainingslager starten. Robert Lewandowski wird Kapitän der Nationalmannschaft sein“, sagte Urban.
85 Tore in 158 Spielen
Diese Entscheidung sei endgültig, er betrachte die Kapitänsfrage als abgeschlossen und werde sie nicht weiter kommentieren. Im Juni hatte es Wirbel um Lewandowski gegeben: Der damalige Nationalcoach Michal Probierz hatte dem 37-Jährigen nach langen Jahren die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Bayern-und Dortmund-Torjäger seinen Rücktritt aus der Nationalteam. Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Lewandowski hat bisher 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.