Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Diese Entscheidung sei endgültig, er betrachte die Kapitänsfrage als abgeschlossen und werde sie nicht weiter kommentieren. Im Juni hatte es Wirbel um Lewandowski gegeben: Der damalige Nationalcoach Michal Probierz hatte dem 37-Jährigen nach langen Jahren die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Bayern-und Dortmund-Torjäger seinen Rücktritt aus der Nationalteam. Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Lewandowski hat bisher 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.