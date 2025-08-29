Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Kapitän

Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Fußball International
29.08.2025 13:08
Robert Lewandowski ist wieder Polens Kapitän.
Robert Lewandowski ist wieder Polens Kapitän.(Bild: AFP/APA/Wojtek RADWANSKI)

Robert Lewandowski kehrt in Polens Nationalmannschaft zurück. Neotrainer Jan Urban hat den Stürmer des FC Barcelona am Freitag für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande (4.9.) und Finnland (7.9.) einberufen.

0 Kommentare

„Ich möchte, dass wir mit einer weißen Weste in das Trainingslager starten. Robert Lewandowski wird Kapitän der Nationalmannschaft sein“, sagte Urban.

(Bild: AFP/GEOFF CADDICK)

85 Tore in 158 Spielen
Diese Entscheidung sei endgültig, er betrachte die Kapitänsfrage als abgeschlossen und werde sie nicht weiter kommentieren. Im Juni hatte es Wirbel um Lewandowski gegeben: Der damalige Nationalcoach Michal Probierz hatte dem 37-Jährigen nach langen Jahren die Kapitänsbinde weggenommen. Daraufhin erklärte der frühere Bayern-und Dortmund-Torjäger seinen Rücktritt aus der Nationalteam. Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut. Lewandowski hat bisher 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
196.648 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
112.034 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
84.246 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1961 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1893 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1536 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Mehr Fußball International
Als Kapitän
Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück
Conference League
Auslosung jetzt LIVE: Rapid erfährt die Gegner
Europa League
LIVE: Auf wen treffen Sturm Graz und Salzburg?
Blatter und Kattner
FIFA verliert Millionen-Klage gegen Ex-Funktionäre
Von Ilzer aussortiert
Auf Tribüne gesichtet: Grillitsch hat neuen Klub!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf