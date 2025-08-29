Unfall mit drei Autos legt Verkehr auf A10 lahm

Kompletter Stillstand ausgerechnet im Urlauber-Rückreiseverkehr! Genau dazu führte ein Auffahrunfall mit drei Pkw im Hiefler-Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg am Freitagvormittag. Zwei Autos konnten den Tunnel im Anschluss selbstständig verlassen, eines musste abgeschleppt werden.
Wie die Asfinag auf „Krone“-Nachfrage mitteilte, passierte der Unfall um 11.12 Uhr direkt im Tunnel. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr über die Salzachtalbundesstraße (B159) umgeleitet, die daraufhin völlig überlastet war.
Gegen 12.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Reisende mussten in Richtung Salzburg noch mit mindestens 90 Minuten Zeitverlust rechnen. Zudem gab es auch am Freitagnachmittag noch eine Blockabfertigung.
Generell seien die Tunnel sehr gut abgesichert, so die Asfinag. Neben Kameras gibt es demnach im Hieflertunnel auch „intelligente Mikrofone“, die bei Aufprallgeräuschen Alarm schlagen, woraufhin die Tunnelampel quasi sofort auf Rot geschaltet wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.