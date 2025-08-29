Unfall mit drei Autos legt Verkehr auf A10 lahm

Kompletter Stillstand ausgerechnet im Urlauber-Rückreiseverkehr! Genau dazu führte ein Auffahrunfall mit drei Pkw im Hiefler-Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg am Freitagvormittag. Zwei Autos konnten den Tunnel im Anschluss selbstständig verlassen, eines musste abgeschleppt werden.