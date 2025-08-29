Neues Zentrum für Risikoschwangerschaften

Im Land Salzburg kamen 2024 insgesamt 5276 Babys zur Welt, davon 2422 am Uniklinikum. Die Zahl der Risikoschwangerschaften steigt jedoch deutlich. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, hat die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe nun eine eigene Division dafür eingerichtet.
Immer mehr Frauen in Salzburg haben Risikoschwangerschaften – vor allem, weil das Alter bei Schwangeren steigt und chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes zunehmen. Auch medizinische Fortschritte ermöglichen Schwangerschaften trotz schwerer Vorerkrankungen.
Um diesen Entwicklungen zu begegnen, wurde am Uniklinikum Salzburg eine Division für fetomaternale Medizin geschaffen. Sie ist Teil des Eltern-Kind-Zentrums, wo Frauenheilkunde, Neonatologie, Kinderchirurgie, Humangenetik und Psychologie eng zusammenarbeiten.
Jährlich gibt es rund 17.000 ambulante Kontakte mit Schwangeren, ein Drittel betrifft Risikofälle. Etwa 20 bis 30 Prozent aller Schwangeren in Österreich gehören zur Risikogruppe – mit Risiken auf Seiten der Mutter wie Mehrlingsschwangerschaften oder Präeklampsie und Risiken aufseiten des Kindes, etwa genetische Erkrankungen oder Infektionen. Das neue Zentrum soll für Salzburg und angrenzende Regionen zentrale Anlaufstelle sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.