Neues Zentrum für Risikoschwangerschaften

Jährlich gibt es rund 17.000 ambulante Kontakte mit Schwangeren, ein Drittel betrifft Risikofälle. Etwa 20 bis 30 Prozent aller Schwangeren in Österreich gehören zur Risikogruppe – mit Risiken auf Seiten der Mutter wie Mehrlingsschwangerschaften oder Präeklampsie und Risiken aufseiten des Kindes, etwa genetische Erkrankungen oder Infektionen. Das neue Zentrum soll für Salzburg und angrenzende Regionen zentrale Anlaufstelle sein.