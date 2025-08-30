Seekirchen hat ein Faible für die Tiroler

Die Wallerseer dürften ein Faible für Tirol haben, denn auch in Imst durften sie jubeln. Die Elf von Mario Lapkalo siegte souverän mit 3:1. „Ist ja auch eine schöne Gegend hier, aber wichtig sind die drei Punkte“, grinste der Übungsleiter. Volkert im Doppelpack (davon ein traumhafter Freistoßtreffer) und Chudoba zeichneten sich für die Tore und den verdienten Sieg verantwortlich. Der die Lapkalo-Crew in der Tabelle auf Platz drei hebt.