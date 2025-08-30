Seekirchen hat ein Faible für die Tiroler

Nach dem Auftaktsieg bei Wacker Innsbruck, musste auch der nächste Tiroler Klub gegen Seekirchen Federn lassen. Die Wallerseer siegten bei Imst souverän mit 3:1. Bischofshofen verlor Platz eins trotz 4:1-Erfolg, für den FC Pinzgau geht die Talfahrt weiter.
Zum Auftakt in die Regionalliga West-Saison überraschte Aufsteiger Seekirchen mit einem 2:0-Erfolg bei Wacker Innsbruck.
Ist ja auch eine schöne Gegend hier in Tirol, aber wichtig sind die drei Punkte
Mario Lapkalo
Die Wallerseer dürften ein Faible für Tirol haben, denn auch in Imst durften sie jubeln. Die Elf von Mario Lapkalo siegte souverän mit 3:1. „Ist ja auch eine schöne Gegend hier, aber wichtig sind die drei Punkte“, grinste der Übungsleiter. Volkert im Doppelpack (davon ein traumhafter Freistoßtreffer) und Chudoba zeichneten sich für die Tore und den verdienten Sieg verantwortlich. Der die Lapkalo-Crew in der Tabelle auf Platz drei hebt.
Bischofshofen ließ Reichenau keine Chance, schickte die Innsbrucker mit einem 1:4 nach Hause. Die Tabellenführung sind die Pongauer wegen dem schlechteren Torverhältnis gegenüber Wacker Innsbruck aber los. Weiter geht indes die Talfahrt Saalfeldens, in Lustenau gab’s ein 0:2.
