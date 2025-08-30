Vorteilswelt
Salzburger Liga

Bank brachte den Sieg für Grödig bei Aufsteiger

Salzburg
30.08.2025 20:09
Lazarevic (re.) leitete den Grödig-Sieg in Henndorf ein
Lazarevic (re.) leitete den Grödig-Sieg in Henndorf ein(Bild: Tröster Andreas)

Der Druck lag ganz beim makellosen Leader der Salzburger Liga. Doch Grödig hielt dem Druck Stand und siegte im von Coach Arsim Deliu so ungeliebten Henndorf nach 80-minütiger Überzahl mit 2:0. Derweil prolongierte der SAK seinen guten Saisonstart, bezwang Sorgenkind Hallwang auswärts mit 3:2.

0 Kommentare

„Wir haben gut begonnen, dann kam der Ausschluss, fasste Deliu zusammen. Gemeint ist die Ampelkarte für Henndorf-Routinier Grössinger, der erst für hohes Bein im Luftkampf verwarnt wurde, kurz darauf für aufgestellte Sohle vom Platz flog (11.). „Ich weiß gar nicht, warum sich die Henndorfer so aufgeregt haben. Die zweite Gelbe hätte auch glatt rot sein können“, fand Deliu. Dessen Team sich im Anschluss schwertat. Den Sieg wechselte der Betreuer dann selbst ein. Popovics Lochpass ging durch zwei Reihen zu Lazarevic, der eiskalt abschloss (68.). Im Finish traf Fraunhuber nach Corner aus verdeckter Position ins Eck zum Endstand (86.). „Jetzt ist das Thema abgehakt“, war Deliu erleichtert. Die Untersberg-Kicker sind zurück an der Tabellenspitze, die Hallein tags zuvor eingenommen hatte.

Bittere Kunde bei SAK-Ausfall
Indes feierte der SAK mit dem 3:1 in Hallwang den dritten Sieg in Folge. Routinier Lürzer stellte vor der Pause auf 2:0, ehe ein Foulelfmeter von Neuzugang Leibetseder den Endstand besorgte. „Hallwang selbst wollte auch mal Elfmeter haben, gekriegt haben ihn nur wir. In Summe war der Sieg sehr verdient. Sie haben nach der Pause zugelegt und auch verdient getroffen“, resümierte SAK-Coach Florian Königseder. Der mittlerweile die Bestätigung hat, dass Maximilian Schuster lange fehlen wird. Er hat sich in der Vorwoche einen Kreuzbandriss zugezogen. „Wichtig ist, dass beim Meniskus und Außenband nichts ist.“ 

Dafür steigen die Hoffnungen aufs Debüt von Neuzugang und Ex-Profi Michael Perlak. Nach einem Autounfall im Sommer fiel der 39-Jährige aus, absolvierte zuletzt aber die ersten Balleinheiten mit der Mannschaft. „Wenn er sich wohlfühlt und das ärztliche ,Go‘ bekommt, wird er sicher eine große Verstärkung für uns sein“, meint Königseder.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Salzburg

