Bank brachte den Sieg für Grödig bei Aufsteiger

„Wir haben gut begonnen, dann kam der Ausschluss, fasste Deliu zusammen. Gemeint ist die Ampelkarte für Henndorf-Routinier Grössinger, der erst für hohes Bein im Luftkampf verwarnt wurde, kurz darauf für aufgestellte Sohle vom Platz flog (11.). „Ich weiß gar nicht, warum sich die Henndorfer so aufgeregt haben. Die zweite Gelbe hätte auch glatt rot sein können“, fand Deliu. Dessen Team sich im Anschluss schwertat. Den Sieg wechselte der Betreuer dann selbst ein. Popovics Lochpass ging durch zwei Reihen zu Lazarevic, der eiskalt abschloss (68.). Im Finish traf Fraunhuber nach Corner aus verdeckter Position ins Eck zum Endstand (86.). „Jetzt ist das Thema abgehakt“, war Deliu erleichtert. Die Untersberg-Kicker sind zurück an der Tabellenspitze, die Hallein tags zuvor eingenommen hatte.